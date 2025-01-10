南加最新爆發的肯尼斯山火 1名縱火嫌犯被捕

南加州9日下午最新爆發「肯尼斯山火」(Kenneth Fire)。圖為直升機朝向山火灑水。美聯社

南加州 9日下午最新爆發「肯尼斯山火 」(Kenneth Fire)，卡拉巴薩斯(Calabasas)及隱山(Hidden Hills)一帶受到波及，3小時不到火勢蔓延960英畝。華盛頓郵報10日報導，警方表示，一名縱火 嫌犯已經被捕。

新聞周刊(Newsweek)報導，被捕嫌犯是無家可歸的30多歲男性遊民。

報導指出，洛杉磯警察局(Los Angeles Police Department)警官狄塞爾(Charles Dinsel)表，市9日下午「肯尼斯山火」火勢開始後不久，伍蘭岡(Woodland Hills)數名居民便聯手制伏一名疑似縱火的男子。

最早爆發的「斷崖山火」(Palisades Fire)、「伊頓山火」(Eaton Fire)、「赫斯特林火」(Hurst Fire)、「莉迪亞山火」(Lidia Fire)及「日落大火」(Sunset Fire)，累計已燒毀數千英畝土地，天乾物燥之下火勢持續擴大。

今日美國報(USA Today)報導，南加州發生嚴重山林大火的原因為何，主管機關10日表示仍在調查中。不過，洛杉磯警察局10日上午的宣布，是野火發生以來第一次有縱火嫌犯落網的消息。