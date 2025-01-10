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華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

記者顏伶如／即時報導
加州洛杉磯寶馬山花園社區，被野火燒毀的房屋的前院裡擺滿了聖誕節日裝飾。（路透）
加州洛杉磯寶馬山花園社區，被野火燒毀的房屋的前院裡擺滿了聖誕節日裝飾。（路透）

華爾街日報編輯委員會(The Editorial Board)9日指出，洛杉磯野火反映的事實是，水火無情，加州官員更導致保險市場陷入嚴重危機，即使火勢撲滅，消費者及納稅人仍將受到傷害。

力道直逼颶風的強風席捲洛杉磯郡(Los Angeles County)，寶馬山花園社區(Pacific Palisades)、艾塔迪那(Altadena)一帶風勢尤其強勁，山火一發不可收拾，截至9日晚間摧毀2000棟建築物，至少造成五人喪生。加州南部極少出現如此強風，之前兩個冬天雨量豐沛，累積生長的大量植物過去幾個月裡變得乾燥易燃，為一場「完美風暴」(perfect storm)的到來埋下導火線，可能創下美國史上損失最慘重的野火紀錄。

天災悲劇出現的同時，保險損失估計百億元，加州政府為失去私人保險民眾提供的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)恐將受到重挫。幾乎可以確定的是，私人保險公司今後將在加州提高保費，或者取消保單、退出市場。

社論指出，私人保險公司在野火風險較高的地區，早就取消數十萬張保單，限縮理賠項目。民主黨怪罪氣候變遷，不過真正的保險問題是加州主管機關禁止保險公司在能夠全面反映風險與成本的情況下調整保費。

全國各州當中，只有加州禁止保險公司將再保險(reinsurance)成本納入保費計算。保險公司只能從過去以來的理賠歷史評估收取多少保費。保險公司收取每1元保費之後，平均要付出1.09元開銷，從財務角度來看行不通，因此許多保險業者對於位居野火高風險地區的高價房屋僅提供少量保障。州農保險公司(State Farm)在平均房價約350萬元的寶馬山花園社區，就取消了將近七成屋主的保單。

無法向私人保險公司購買保險的民眾，現在約有50萬人參加「公平取得保險計畫」，2024年9月保險總額4580億元，2020年同期則為1530億元，但「公平取得保險計畫」能為民眾提供理賠的現金僅7億元。社論指出，出現如此落差是因為主管機關規定「公平取得保險計畫」必須為高價房屋提供保險，但沒有隨著風險、理賠金額增加隨之調高保費收取。

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