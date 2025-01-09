我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金入不敷出？退休族4招增加收入

直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

編譯羅方妤／即時報導
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

美國加州洛杉磯野火目前為止造成五人死亡。美國洛杉磯當地電視台KTLA報導，其中一名罹難者、66歲男子蕭（Victor Shaw）試圖保衛他和家人居住近55年的房屋不願撤離，並嘗試滅火，最後喪生。蕭恩的遺體於8日在住家附近被發現時，他的手中還握著一根水管。

影片來源：YouTube@KTLA 5

蕭和妹妹莎莉（Shari Shaw）同住在這間房屋。莎莉表示，野火7日晚間朝他們家蔓延時，她曾試圖勸說蕭和她一起撤離。和蕭親近的人們說，蕭有些健康問題，行動有些不便。

莎莉說，她當時跑出門時，蕭告訴她，自己想留下來嘗試滅火。莎莉告訴KTLA：「當我們折返並呼喊蕭的名字時，他沒有回應，而我當時不得不撤離。我往後看的時候，房屋已經著火，我必須離開。」

蕭的家族友人坦納（Al Tanner）告訴KTLA，他們隔天早上在路邊看到蕭燒焦的遺體，他手中還握著一根水管。他說：「他看起來很努力挽救他和父母擁有近55年的家。」

莎莉說：「我跌坐在地上，不想注視他。其他人告訴我，他躺在地上，看起來很平靜。」

KTLA電視台指出，由於當地狀況尚不安全，法醫辦公室截至8日晚間還沒有辦法運回蕭的遺體。美國洛杉磯野火也尚未停歇，已知至少1000棟房屋被燒毀，超過15萬人被迫撤離家園。

洛杉磯 加州

上一則

好萊塢豪宅焚毀 芭莉絲希爾頓看電視親睹自家燒光：心碎

延伸閱讀

野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞

野火燒向好萊塢地標 逃難車潮導致交通壅塞
「寶馬山花園」社區房價約340萬 逾9成有野火風險

「寶馬山花園」社區房價約340萬 逾9成有野火風險
洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援
洛杉磯野火肆虐好萊塢 台女星Janet親吐：離我家5公里

洛杉磯野火肆虐好萊塢 台女星Janet親吐：離我家5公里

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年已經取消如今遭受祝融之災的「寶馬山花園」社區數百戶居民房屋保險。圖為該社區中一戶住家的聖誕樹被燒毀。(美聯社)

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

2025-01-08 10:37
捷藍航空。示意圖。(美聯社資料照)

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

2025-01-07 13:52
美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研究利用所謂的「大孔徑銩（BAT）」雷射技術，來改善EUV光刻機的用電效率。 路透

知名實驗室開發新技術 EUV有望擺脫「吃電怪獸」臭名

2025-01-06 12:26
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

2025-01-08 11:17

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津