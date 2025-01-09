嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

美國加州洛杉磯 野火目前為止造成五人死亡。美國洛杉磯當地電視台KTLA報導，其中一名罹難者、66歲男子蕭（Victor Shaw）試圖保衛他和家人居住近55年的房屋不願撤離，並嘗試滅火，最後喪生。蕭恩的遺體於8日在住家附近被發現時，他的手中還握著一根水管。

影片來源：YouTube@KTLA 5

蕭和妹妹莎莉（Shari Shaw）同住在這間房屋。莎莉表示，野火7日晚間朝他們家蔓延時，她曾試圖勸說蕭和她一起撤離。和蕭親近的人們說，蕭有些健康問題，行動有些不便。

莎莉說，她當時跑出門時，蕭告訴她，自己想留下來嘗試滅火。莎莉告訴KTLA：「當我們折返並呼喊蕭的名字時，他沒有回應，而我當時不得不撤離。我往後看的時候，房屋已經著火，我必須離開。」

蕭的家族友人坦納（Al Tanner）告訴KTLA，他們隔天早上在路邊看到蕭燒焦的遺體，他手中還握著一根水管。他說：「他看起來很努力挽救他和父母擁有近55年的家。」

莎莉說：「我跌坐在地上，不想注視他。其他人告訴我，他躺在地上，看起來很平靜。」

KTLA電視台指出，由於當地狀況尚不安全，法醫辦公室截至8日晚間還沒有辦法運回蕭的遺體。美國洛杉磯野火也尚未停歇，已知至少1000棟房屋被燒毀，超過15萬人被迫撤離家園。