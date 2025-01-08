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今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

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今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

記者顏伶如／即時報導
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)
退休安度晚年，需有經濟保障。示意圖。(取自123RF)

今日美國報(USA Today)8日報導，理財網站GOBankingRates本周公布最新統計顯示，2025年打算退休的民眾如果住在加州、紐約州、麻州、華盛頓州等15州，要先準備100萬存款；如果沒有100萬積蓄，則可考慮科羅拉多州、佛羅里達州、新墨西哥州、北卡羅來納州、維吉尼亞州與西維吉尼亞州

報導指出，2025年打算退休的民眾，住在西維吉尼亞州開銷最低，一年生活費預算約5萬元，準備71萬多元存款便可以生活舒適。若在夏威夷州退休則開銷最高，需要準備220萬元存款，一年生活開銷大約11萬多元。

GOBankingRates根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據以及各州生活指數計算退休族生活花費。計算退休族需要準備多少退休存款時，分析師以每州生活開銷為基礎，扣除社安金收入，並以每年提取存款總額4%做為生活費為標準。

統計顯示，需要準備100萬退休存款的15州包括：

＊阿拉斯加州：130萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊亞利桑納州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊加州：160萬元退休存款，每年生活開銷8萬6000元。

＊康乃狄克州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊夏威夷州：220萬元退休存款，每年生活開銷11萬元。

＊緬因州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊麻州：160萬元退休存款，每年生活開銷8萬8000元。

＊新罕布夏州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬6000元。

＊新澤西州：120萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊紐約州：130萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊俄勒岡州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬6000元。

＊羅德島州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬7000元。

＊猶他州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬5000元。

＊佛蒙特州：120萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

＊華盛頓州：110萬元退休存款，每年生活開銷6萬8000元。

退休生活開銷較低的州：

＊科羅拉多州：98萬元退休存款，每年生活開銷6萬1000元。

＊佛州：130萬元退休存款，每年生活開銷7萬4000元。

＊新墨西哥州：83萬元退休存款，每年生活開銷5萬5000元。

＊北卡州：90萬元退休存款，每年生活開銷5萬8000元。

＊維州：94萬元退休存款，每年生活開銷6萬元。

＊西維州：71萬元退休存款，每年生活開銷5萬。

退休 西維吉尼亞州 夏威夷州

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