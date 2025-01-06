我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收購案遭擋 日本製鐵與美國鋼鐵對拜登政府提告

暴風雪席捲 中西部積雪盈呎 華府、維州、馬州停班停課

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

記者顏伶如／即時報導
信用評分(credit score)是衡量消費者財務健全的指標，以往通常只在申請貸款時派上用場，如今卻逐漸成為多功能評鑑機制的參考標準。美聯社
信用評分(credit score)是衡量消費者財務健全的指標，以往通常只在申請貸款時派上用場，如今卻逐漸成為多功能評鑑機制的參考標準。美聯社

華爾街日報(WSJ)報導，信用評分(credit score)是衡量消費者財務健全的指標，以往通常只在申請貸款時派上用場，如今卻逐漸成為多功能評鑑機制的參考標準，包括能否租到房子、保險費用高低，甚至能否約會，不少美國民眾因此追求滿分目標。52歲德州男子密契爾(Steve Michell)花20年時間按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，信用評分850滿分的願望終於實現。

美國三大信評機構易速傳真公司(Equifax)、益博睿(Experian)、環聯資訊(TransUnion)以及消費者信用評等指標例如FICO、VantageScore均表示，分數制度有助於消費者了解自己的信用評分。理財網站Credit Karma以及金融機構應用程式提供服務，則讓消費者能夠方便查看信用評分。

報導指出，密契爾為了達到信用評分滿分，第一步是取消了幾張零售業者的聯名信用卡，結果卻發現對於提高評分幫助不大。在20年期間裡，密契爾按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單。

2023年初，密契爾透過美國銀行(Bank of America)應用程式看到距離850分只差2分，建議欄顯示需要改善的項目是「信用卡待繳餘額偏高」。當時密契爾信用卡刷卡額度為3萬5000元，刷卡金額是額度的6%。經過多次嘗試，他發現即使保持待繳餘額為「零」，仍然無法拉高信用評分。

接下來幾個月，密契爾測試每個月保留只比「零」略多的餘額，數目在可用額度(available credit)的0.5%到1.5%之間。2023年夏季，他登入美國銀行應用程式時，看到期待已久的恭喜訊息寫道：「您有FICO最高評分。您對於維持信用評分表現極佳。」

他說，對於達到滿分非常高興，但對於分數如何計算其實並不了解，連續三個月維持滿分之後，才有真正的勝利感受。直到2024年11月為止，密契爾在12個月期間，共有8個月信用評分850分。

FICO發言人不願評論哪些具體措施可以提高信用評分，但表示評分制度的設計是為了反映消費者的長期信用行為，而不是短期習慣。

信用產業專家烏茲赫米爾(John Ulzheimer)說，從來沒人能夠破解信用評分制度究竟如何計分，但這套制度讓民眾逐漸培養成低風險消費者(lower-risk consumers)。

根據益博睿統計，擁有信用評分滿分的消費者僅1.54%，這些民眾的共同點包括信用卡餘額比一般消費者來得低，雖然持有信用卡張數較多，但實際使用的可用額度，通常只有一小部分。

信用卡 華爾街 貸款

上一則

專訪：珍古德憂川普2.0氣候政策 盼與川粉對話改變想法

下一則

鳳凰城等3城廢水 驗出禽流感病毒

延伸閱讀

WSJ：中國駭客變身軍事武器 侵入美基建

WSJ：中國駭客變身軍事武器 侵入美基建
WSJ：川普想兌現移民政見 必須克服5大障礙

WSJ：川普想兌現移民政見 必須克服5大障礙
WSJ：川普兌現選舉期間移民政見有五大障礙

WSJ：川普兌現選舉期間移民政見有五大障礙
美信用卡違約 前9月轉銷呆帳460億 金融海嘯後最糟

美信用卡違約 前9月轉銷呆帳460億 金融海嘯後最糟

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
美國四種病毒肆虐，多州強制戴口罩，使新冠疫情期間的場景重現。(美聯社)

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

2025-01-03 19:54
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
新州柏納斯維爾鎮夜空出現無人機。(美聯社)

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

2025-01-04 10:00

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧

趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧