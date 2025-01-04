郵政局驚爆有內鬼盜取郵件 冒領支票、把個資賣給詐騙集團

美國郵政總局報告指有犯罪組織滲入郵政系統，招募郵務人員盜取郵件等挑戰。(路透)

美國郵政 總局(USPS)督察長(Inspector General)發表報告，指有犯罪組織滲入郵政系統，招募郵務人員盜取郵件。此外，經聯邦調查，證實有郵政工作人員在工作時偷竊郵件。

全國郵件盜竊案情況日益嚴重，除了是犯案者以從郵箱及民居郵箱盜竊為主外，隨著郵件和包裹繼續成為竊賊的目標，現在是集團性犯罪，並滲入郵政系統作案。

美國郵政局督察長霍爾(Tammy L. Hull)最近的一份報告指出，郵政系統內部郵件失竊的原因，是沒有一個全國性的政策，在郵務工作場所對個人物品作出規管及限制，很容易讓有心人偷竊後魚目混珠。此外，主管及經理級職位空缺率高，且沒有定期對員工予以郵件防盜意識培訓。

報告指出，儘管郵件處理設施內配備了保安攝像頭，但不少因為伺服器或電纜故障等原因，根本沒有發揮真正監控作用。

聯邦的調查還發現，有郵件處理人員在將偷盜得的郵政包裹藏匿和存放在身上的夾克時，有同黨負責把風。

在另一起案件裡，一名郵遞員在揀信盤中搜尋包含禮品卡的賀卡，並在輪班期間將它們移至另一個揀信盤，隨後將這些禮品卡放入自己背包內。

根據媒體報導，聯邦檢察官去年12月指控兩名郵政工作人員，在維州及北卡州的郵務設施內，盜竊超過100萬元的商業支票 。聖路易斯一名郵件處理員，被控從一輛郵車上偷走55個郵遞包裹。

霍爾表示，另一個受到更大關注的原因，是有犯罪組織正在招募人員滲透美國郵政系統內，在盜取大批郵件後，不僅是變造、冒領支票或盜用信用卡，還利用取得的個人信息資料，轉手詐騙集團 ，對受害者展開詐騙。