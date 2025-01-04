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拜登最後一次頒「總統自由勳章」喜萊莉·柯林頓、丹佐華盛頓獲殊榮

記者胡玉立／即時報導
拜登總統4日頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳章給前國務卿喜萊莉·柯林頓。(路透)
拜登總統4日頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳章給前國務卿喜萊莉·柯林頓。(路透)

即將卸任的拜登總統4日頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)給前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)、民主黨慈善家索羅斯(George Soros)、影帝丹佐·華盛頓(Denzel Washington)等19位政治、體育、娛樂、民權、LGBTQ+倡議及科學領域傑出人士。

拜登在白宮儀式上表示，「最後一次擔任總統，我很榮幸將美國最高平民榮譽—自由勳章，授予一群真正傑出不凡的人士，他們為了形塑文化與推動志業，付出神聖努力。」「感謝你們每一個人為國家所做的一切。」

19位受勳者有四位是死後追贈。他們分別是：前美國住房與城市發展部長喬治·羅穆尼(George W. Romney)、前司法部長和參議員羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)、前國防部長卡特(Ash Carter)以及創立密西西比自由民主黨，為1965年投票權法案奠定基礎的非裔維權人士芬妮·露·哈默(Fannie Lou Hamer)。

羅勃·甘迺迪是總統當選人川普提名的衛生公共服務部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的父親、前總統約翰·甘迺迪胞弟。拜登說：「鮑比是我認為真正的政治英雄之一。我愛他，也非常想念他。」

羅穆尼是前猶他州共和黨參議員米特·羅穆尼(Mitt Romney)的父親；米特·羅姆尼是批評川普最烈的保守派人士之一。

獲總統自由勳章的慈善家除索羅斯外，還包括創立糧食救濟組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen)的西班牙裔美國名廚安德烈斯(José Andrés)和搖滾樂團U2主唱兼社會公義活動家波諾(Bono)。

獲表彰的體育和娛樂界明星還有：職業足球員梅西(Lionel Messi)；退役NBA球星「魔術強生」(Earvin “Magic” Johnson)；演員及帕金森氏症療法研發倡議者米高·福克斯(Michael J. Fox)等人。梅西並未出席典禮。

拜登過去幾天持續向英勇的退伍軍人、勇敢的執法官員和傑出美國公民頒發獎項和獎章。

拜登總統4日頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳章給影帝丹佐·華盛頓。(路透)
拜登總統4日頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳章給影帝丹佐·華盛頓。(路透)

拜登 梅西 民主黨

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