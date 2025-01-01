我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良攻擊案多人被撞飛 目擊者：一具又一具破損扭曲遺體

從食品到清潔用品 好市多資深員工推10商品

18歲高中生、前大學足球隊員…魂斷紐奧良波旁街

編譯陳韻涵／即時報導
紐奧良波旁街跨年活動發生恐怖攻擊，目擊者相擁痛哭，不敢置信。（美聯社）
紐奧良波旁街跨年活動發生恐怖攻擊，目擊者相擁痛哭，不敢置信。（美聯社）

紐奧良汽車衝撞人群恐怖攻擊罹難者中，包括18歲高中女學生妮凱拉‧夏安‧德德克斯(Ni'kyra Cheyenne Dedeaux)，以及28歲的普林斯頓大學(Princeton University)美式足球運動員貝奇(Tiger Bech)。

每日郵報(Daily Mail)報導，德德克斯在槍聲大作之際，與表弟和朋友驚慌失措，孰料她朝街上跑去，正好闖進超速卡車行駛的車道，不幸身亡。

新聞周刊(Newsweek)報導，貝奇曾為常春藤盟校美足校隊的回攻員(kick returner)，2016年到2018年賽季加入普林斯頓大學美足球隊。

貝奇的弟弟、德州基督教大學角蛙美式足球隊(TCU)前外接手(wide receiver)傑克‧貝奇(Jack Bech，22歲)在X平台發文，悼念逝世的哥哥。

傑克寫道：「永遠愛你，哥！你每天都激勵我，現在你無時無刻都和我在一起了。我會照顧家裡，泰(泰戈‧貝奇的名字首字)，別擔心，以此獻給我們。」

普林斯頓大學主教練蘇拉斯(Bob Surace)接受運動頻道ESPN訪問時，談及泰戈。

蘇拉斯說：「他可能是第一頭為我們效力的老虎(泰戈諧音)，這個綽號把他形容成一名競爭者；他是會在關鍵時刻表現出眾的人，傑出、活力充沛且朝氣煥發。」

在普林斯頓大學球隊效命的三年運動職業生涯中，貝奇接球53次，傳球825碼，達陣三次，另處理回攻。

蘇拉斯告訴ESPN，泰戈的足球生涯結束後，一直在紐約擔任股票經紀人；意外發生當時，他在紐奧良度假。

蘇拉斯說：「他剛剛在業界展開成功的職涯，我們辦過兩、三次招募晚會，可以提前一天給電話給他，他會來跟我們團隊分享他作為一名年輕職業球員的經歷。」

上一則

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯

下一則

紐奧良和賭城恐攻案 二嫌都用Turo共享租車服務

延伸閱讀

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體
紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯
王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲

王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲
同時對抗重病、保險 病患痛批健保殘酷

同時對抗重病、保險 病患痛批健保殘酷

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
不知不可 2025多項新法上路

不知不可 2025多項新法上路