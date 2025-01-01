白卡作業疏失 低收入家庭兒女1童失健保…醫師也納悶

休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

國家廣播公司(NBC)31日報導，俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)出現作業疏失，導致來自相同家庭的兒女當中有失去健保 的個例發生，連醫師都感到納悶。

患有心雜音(heart murmur)的科羅拉多州女童伊莎貝拉‧昆塔納(Isabella Quintana)，一歲生日後不久就失去白卡保險 ，但哥哥艾克(Iker)白卡不受影響。

昆塔納一家住在科州奧羅拉(Aurora)，家庭年收入3萬5000元。失去白卡保險之後，伊莎貝拉得了支氣管炎，自費看病花費1100元。伊莎貝拉發燒到華氏100.4度，父母擔心龐大醫藥費，並沒有立即帶她去急診。

伊莎貝拉的父親高爾曼‧昆塔納(Gorman Quintana)說，女兒失去白卡之後，一直擔心萬一生病該怎麼辦，「這不是我們能夠控制的」。

報導指出，伊莎貝拉喪失白卡資格已經5個月，迄今仍然無法恢復，但哥哥艾克的白卡卻完全沒有影響。

慈善醫療組織「所有孩童小兒科」(Every Child Pediatrics)醫師蘿拉‧魯茲提(Laura Luzietti)說：「這根本沒道理。」她說，由此可見作業過程肯定發生了不該出現的錯誤。

魯茲提指出，昆塔納一家遇到的狀況並非特例，「我們看到許多家庭碰到一模一樣的問題，他們請教保險專員時，得到的回答是『沒錯，真的沒道理』」。

她表示，伊莎貝拉的白卡資格可望恢復，只是需要幾個月的時間，但對幼齡兒童來說，連續數月沒有健保，關係重大。

新冠疫情過後，聯邦政府要求各州重新檢討白卡參加者的資格，大約2500萬民眾因此失去白卡，非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，其中絕大多數民眾因為文件問題而失去資格。

喬治城大學(Georgetown University)兒童與家庭中心(Center for Children and Families)指出，2023年3月時大約4000萬兒童參加白卡或聯邦「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，CHIP)，但到了2024年8月參加人數卻減少500多萬。兒童與家庭中心執行主任瓊恩‧艾克勒(Joan Alker)，某些兒童改參加其他保險，但許多兒童可能變成沒有保險，「其中絕大多數兒童其實都符合白卡資格，應該獲得白卡保險才對」。

她說，是否失去白卡保險經常與兒童居住地點有關。她表示，肯塔基州、北卡羅來納州、華盛頓州對於檢討資格過程中保護兒童避免失去白卡做得非常周到，德州、猶他州、科羅拉多州、佛羅里達州等則有大批兒童失去白卡。