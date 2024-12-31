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喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

世界新聞網王若馨／即時報導
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州電視台WSAV及每日郵報(Daily Mail)報導，喬治亞州埃芬漢郡(Effingham County)一名法官在他的最後一個工作日，於法院內舉槍自盡。

這名法官是74歲的耶克爾(Stephen Yekel)，一名警員於今日早上10時左右在埃芬漢郡州法院發現他的屍體。

法院今日沒有開庭。

耶克爾今年競選連任法官失利，這天是他最後一次在法院工作。

耶克爾在2022年6月被任命為州法院法官，他在當地擔任執業律師逾45年，曾任職於喬州菸酒稅務局及卡布郡(Cobb County)地區檢察官辦公室，也曾是查塔姆郡(Chatham County)助理檢察官。

當地電視台News 3報導耶克爾曾打算辭職，但被州長坎普(Brian Kemp)阻止。

郡警長麥杜菲(Jimmy McDuffie)表示耶克爾寄了一封信給州長辦公室，但沒有透露信件內容。

耶克爾有四個孩子。他的前妻麗莎(Lisa Yekel)5月時在臉書發布了一篇文章，內容提及耶克爾競選連任時面臨的困難。

她駁斥他們是因為外遇而離婚的傳言，並否認耶克爾曾要求警員不要開罰單給他。

她寫道：「他最好的朋友最近去世了，當時史蒂夫(耶克爾)的車送去維修，所以借了他朋友的車，這就是他當時沒有開自己車子的原因。」

「我認識的耶克爾永遠不會要求警官不開罰單給他。他是一個對自己行為負責的人。」

她也暗示他們因經營的托兒所生意失敗而出現財務問題。

耶克爾還面臨一項來自法院員工的訴訟，該員工聲稱遭到耶克爾不當解雇，並向耶克爾求償1萬元。

除了法官身分，耶克爾還擔任小聯盟棒球教練、一家公司的副總裁及法律顧問，以及一所教會的迎賓團隊負責人。

影片來源：YouTube@WJCL News

喬州 喬治亞州 臉書

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