品管、罷工頻傳 航空巨擘波音再遭重創

航太巨擘波音公司今年品管、罷工危機頻傳，現又遭到空難打擊。(美聯社)

綜合媒體報導，美國航太巨擘波音 公司今年「流年不利」，不僅疲於因應飛安和飛機製造的品管危機，員工大罷工 也造成旗下兩家最大飛機製造廠的生產癱瘓而損失數十億美元；29日南韓空難又一次重創波音。

除了民航業務，波音的太空計畫也出包。6月兩名太空人 搭乘波音旨在重複利用的「星際飛機」到地球軌道上的國際太空站，但因飛機技術問題而受困，9月才以空機方式先返回地球。

波音10月在罷工期間宣布將裁員1.7萬名員工以應對公司財務，即所謂全球裁員1%員工的「調整與再培訓」計畫，直到11月4日才結束逾7周、要求資方大幅調薪的罷工行動。

美國聯邦航空總署（FAA）10月也對波音是否遵守相關安全規範展開為期3個月的稽核。FAA說稽核將審查波音安全流程的幾項關鍵部分。

FAA在1月阿拉斯加航空發生空中掉艙門的驚魂後，就發現波音涉及多起有關製造品管、零件處理和存儲的違規問題。除了硬體問題，航空諮詢公司Leeham分析師費姆還提到波音內部正面臨信任危機，「員工已不再相信高階主管的話」。

英國廣播公司（BBC）最近一篇長文引述波音西雅圖工廠的品保人員山姆．莫霍克報導，他以實名舉報自新冠疫情以來，工廠車間的混亂造成數千個有缺陷或「不合格」的零部件下落不明，甚至恐怕已裝在飛機上交貨給客戶，這位吹哨者並描述波音目前「整個（生產）系統一片混亂」。