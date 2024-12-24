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NASA探測器承受極高熱飛進日冕區 人造物體首次如此接近恆星

記者張聲肇／即時報導
藝術家繪圖顯示帕克太陽探測器接近太陽。(路透)
藝術家繪圖顯示帕克太陽探測器接近太陽。(路透)

太空總署(NASA)帕克號太陽探測器(Parker Solar Probe )24日飛到距離太陽僅380萬哩的地方，創下歷史紀錄：從未有人造物體如此接近恆星。

帕克號在東部時間早上6點53分以每小時43萬哩的速度掠過太陽大氣最外層日冕區(corona)的時候，得承受1800℉的高熱，當下無法和地球聯絡，地面控制人員要等到27日才知道這次任務的成敗。

約翰霍普金斯應用物理實驗室的太陽探測任務營運經理品凱恩(Nick Pinkine)說，因為從來沒有人造物體距離太陽這麼近，所以帕克號真的是在從沒人探測過的領域傳回資料。

380萬哩聽起來很遙遠，但如果把地球和太陽之間的9300萬哩距離當做100公尺，帕克號的「近距離」接觸等於離太陽4公尺。其中的偵測器，由4.5吋厚的碳材質保護層擋住熾烈的陽光，保持可以操作的室溫。

若帕克號順利傳回從日冕邊界捕捉到的太陽樣貌，科學家將有新的視角與資料，研判出有關離地球最近恆星的新知識。

NASA科學處處長佛克斯(Nicola Fox)說，「我們要探索太陽系外的星球，探知其中是否蘊含生命前，需先了解我們自己的恆星的功能，據以推斷其他星系的恆星，會是甚麼樣子。」

這部探測器2021年飛過太陽大氣層時，從太陽的大氣層邊界發現新的東西，也拍下日蝕時分日冕四周「冕流」(coronal streamers)噴射的特寫近照。

目前為止，它已幫人類了解太陽的幾個大秘密，如太陽風暴的源起，巨大的原漿雲噴發形成日冕現象，以及日冕帶的溫度高於太陽表層的原因。

太空總署指出，2018年從地面升空的帕克號，利用飛躍金星受到的引力推進太陽軌道，環繞太陽，越繞越近，最近一次是11月6日進入太陽軌道，終至24日的破紀錄近距離。此外，帕克號的儀器捕捉到金星的光，讓科學家據以「看透」環繞金星的深厚雲層，進一步看清楚這顆行星的表層。

太空 NASA

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