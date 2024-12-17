華郵：馬斯克網路群眾遠遠超過川普

科技富豪馬斯克。(路透)

華盛頓郵報17日獨家報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)的網路群眾遠遠超過總統當選人川普 ；從今年7月以來，馬斯克在社群網站X平台的發文，累計擁有1330億瀏覽人次，是川普在同期之間累計發文瀏覽人次的15倍，也是即將上川普新政府擔任內閣首長所有社群帳號相同期間發文合計瀏覽人次的16倍。報導指出，即將在川普政府2.0承擔核心角色的馬斯克，擁有當今現代社會裡其他人都沒有的一個「政治擴音器」(political megaphone)。

川普贏得選舉之後，馬斯克11月6日上午10時39分在X發文寫下六個字：「又是美國早晨(It is morning in America again)。」這則簡短貼文立即引起網友瘋傳，一個半小時之後就突破1000萬瀏覽人次，平均每分鐘有12萬網友加入瀏覽行列。

報導指出，馬斯克X帳號有2億多名追蹤粉絲，人氣在X平台無人能及，馬斯克越來越常運用社群網站聲勢做為政治影響力。

2024年選舉日前後的26天裡，根據華盛頓郵報統計，馬斯克發表的3870則X平台貼文，總共獲得330億瀏覽人次。報導指出，馬斯克貼文影響力超過川普，每一則X平台貼文通常瀏覽人次都是川普網路貼文的兩倍。

馬斯克2022年以440億元買下社群媒體推特 (Twitter)，除了改名為X還大規模裁撤人力、放寬內容規定。X雖然有臉書(Facebook)、TikTok等規模較小的競爭對手，2024年大選期間政治新聞與討論仍以X平台為主。

川普第一任執政期間頻繁使用推特，擁有8800萬追蹤粉絲。開除白宮助理、對其他世界元首放話或影響金融市場，都發生於川普推特發文，但2021年國會暴動事件後，川普帳號遭推特關閉。

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)前任數位策略部主任布朗(Tyler Brown)說，從主導話題與參與程度來看，川普第一任執政期間稱霸推特，「現在，類似的風潮則出現在馬斯克身上」。

川普如今在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文次數超過在X平台發文，但推特帳號被關閉之後創立的「真實社群」，迄今一直沒能累積龐大的用戶人數。馬斯克入主推特後讓川普帳號恢復，川普在「真實社群」擁有840萬追蹤粉絲，X平台有9600萬追蹤粉絲。