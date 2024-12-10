我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

涉槍殺聯合健保CEO 嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

記者顏伶如／即時報導
圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社
圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社

78歲已退休資深主播宗毓華(Connie Chung)是美國三大電視網晚間新聞時段第一位華裔女主播，她在今秋出版的回憶錄「康妮」(Connie)寫道，與1990年代與前輩丹拉瑟(Dan Rather)共同主持「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)時曾遭鄙視，丹拉瑟以粗魯態度要她「應該開始去讀報紙」。

宗毓華與丹拉瑟1993年至1995年共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。她是繼芭芭拉‧華特斯(Barbara Walters)之後，美國三大電視網第二位全國時段女主播。

福斯新聞網(Fox News)9日報導，宗毓華在回憶錄中寫道，成為哥倫比亞廣播公司旗艦時段全國新聞主播不僅是個人重大里程碑，對於她所代表的婦女及少數族裔來說，也有重大意義。她寫道：「對於能夠登上頂峰，我感到無比榮幸。」

她表示，就在突破職場玻璃天花板、得到夢寐以求職務之際，卻還是受到同事的性別歧視

她指出，丹拉瑟在公開場合表示歡迎，但私底下卻對她說：「現在妳應該開始去讀報紙了。」

書中寫道，對於丹拉瑟的說詞難以接受，「他覺得這是展開夥伴關係的良好開始嗎？那時我47歲，大半輩子都在新聞圈，他以為我都只看漫畫嗎？我原本期待能夠長久合作，我的回應就是：沉默以對。」

宗毓華在書中寫道，丹拉瑟曾說：「我出去採訪新聞，妳唸讀稿機就好。」

她說，丹拉瑟非常嚴肅，毫無幽默感，「對女性存有與生俱來的偏見」。

她表示，2005年遭到哥倫比亞廣播公司開除的打擊極大，但從不希望外界同情。她說，從來不曾跑到女廁所哭泣，「因為我知道棒球裡沒有哭泣一詞(no crying in baseball)」。

宗毓華後來加入美國廣播公司(ABC)，在新聞節目「20/20」與芭芭拉‧華特斯、黛安索耶(Diane Sawyer)共事。

退休 歧視 華裔

上一則

亞馬遜等電商平台出現聯合健保執行長槍擊案標語商品

延伸閱讀

「刷禮物就表演」 女主播模仿吳艷妮穿著、動作 被封了

「刷禮物就表演」 女主播模仿吳艷妮穿著、動作 被封了
梳理德國20年來政治歷史契機 梅克爾回憶錄熱賣

梳理德國20年來政治歷史契機 梅克爾回憶錄熱賣
不是故意的？梅克爾《自由》回憶錄中的普亭放狗嚇人事件

不是故意的？梅克爾《自由》回憶錄中的普亭放狗嚇人事件
3華裔著作 入紐時百大最值得關注榜

3華裔著作 入紐時百大最值得關注榜

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

2024-12-07 14:10
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

密大狼獾隊搶到明星球員 富豪艾利森華裔妻子受矚目

2024-12-03 10:49
聯合健保的高管湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓希爾頓酒店出席投資會議時，遭到槍手預謀槍殺，送醫不治。(美聯社)

民怨已久…聯合健保CEO命案有人叫好 同業高管自危

2024-12-06 12:48
紐約時報報導梁成運的經歷。(中央社)

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

2024-12-03 09:42
80歲婦人茱蒂絲‧波文(Judith Boivin)遭到冒充政府官員的詐騙集團蒙蔽，從退休帳戶提領50多萬元存款，導致帳戶幾乎清空。示意圖。(美聯社)

8旬婦人遭詐騙50萬退休存款 還因此欠稅近18萬

2024-12-05 11:35

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項