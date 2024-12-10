華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社

78歲已退休 資深主播宗毓華(Connie Chung)是美國三大電視網晚間新聞時段第一位華裔 女主播，她在今秋出版的回憶錄「康妮」(Connie)寫道，與1990年代與前輩丹拉瑟(Dan Rather)共同主持「CBS晚間新聞」(CBS Evening News)時曾遭鄙視，丹拉瑟以粗魯態度要她「應該開始去讀報紙」。

宗毓華與丹拉瑟1993年至1995年共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。她是繼芭芭拉‧華特斯(Barbara Walters)之後，美國三大電視網第二位全國時段女主播。

福斯新聞網(Fox News)9日報導，宗毓華在回憶錄中寫道，成為哥倫比亞廣播公司旗艦時段全國新聞主播不僅是個人重大里程碑，對於她所代表的婦女及少數族裔來說，也有重大意義。她寫道：「對於能夠登上頂峰，我感到無比榮幸。」

她表示，就在突破職場玻璃天花板、得到夢寐以求職務之際，卻還是受到同事的性別歧視 。

她指出，丹拉瑟在公開場合表示歡迎，但私底下卻對她說：「現在妳應該開始去讀報紙了。」

書中寫道，對於丹拉瑟的說詞難以接受，「他覺得這是展開夥伴關係的良好開始嗎？那時我47歲，大半輩子都在新聞圈，他以為我都只看漫畫嗎？我原本期待能夠長久合作，我的回應就是：沉默以對。」

宗毓華在書中寫道，丹拉瑟曾說：「我出去採訪新聞，妳唸讀稿機就好。」

她說，丹拉瑟非常嚴肅，毫無幽默感，「對女性存有與生俱來的偏見」。

她表示，2005年遭到哥倫比亞廣播公司開除的打擊極大，但從不希望外界同情。她說，從來不曾跑到女廁所哭泣，「因為我知道棒球裡沒有哭泣一詞(no crying in baseball)」。

宗毓華後來加入美國廣播公司(ABC)，在新聞節目「20/20」與芭芭拉‧華特斯、黛安索耶(Diane Sawyer)共事。