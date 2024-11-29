大湖區大雪 1.96億人處在冰點

加州猛獁山滑雪勝地27日降雪創紀錄，街牌幾乎被白雪覆蓋。(美聯社)

強烈「大湖效應」導致大雪，冬季風暴29日襲擊五大湖部分地區，紐約州 北部湖濱社區積雪最高可達5呎；大規模降雪伴隨雷電，每小時降雪將達4吋。北極冷氣團自29日至周末將為中部和東部大部分地區帶來刺骨寒氣。Weather.com稱，全國1億9600萬人30日上午醒來將面臨冰點以下氣溫。AccuWeather表示，對95號州際公路沿線數百萬居民來說，「這將是多年來氣象冬季最冷的開始」。

「大湖效應」降雪警告出現在伊利湖和安大略湖沿岸地區，最大降雪量將出現在紐約州塔格高原(Tug Hill Plateau)沃特敦(Watertown)附近，及賓州 伊利(Erie)和紐約州水牛城之間。

國家海洋暨大氣總署顯示這場冬季風暴的嚴重程度指數，從輕微到極端影響的四級等級；紐約州西部、賓州和俄亥俄州可能遭受極端影響。

國家氣象局警告民眾，在大湖效應降雪期間，天氣可能迅速變化，局部大雪致能見度大幅降低，為預防能見度和路況快速變化，建議延遲出行。若必須外出，務必小心駕駛，與前方車輛增加跟車距離，為交通預留更長時間。

降雪可能持續到12月2日，然後逐漸減弱。部分社區將被積雪覆蓋，直到下周中旬之前都難以通行。

據AccuWeather稱，到下周初，北極空氣核心將集中在北部平原和中西部北部，最高氣溫為個位數、10度和20幾度。國家氣象局警告，部分地區已遭遇大湖效應帶來大雪，民眾應做好應對「危險寒風」的準備。

冷空氣將在長周末向南和東部推進，從德州中部到佛州北部再到紐約州，氣溫驟降至接近冰點。即使是對熟悉北極空氣的地區，即將到來的鋒面也會讓11月底和12月初的氣溫比歷史平均值低10到20度。