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Pyrex玻璃量杯稱美國製造卻是中國進口 消費者獲退費

記者顏伶如／即時報導
一個派熱克斯(Pyrex，又譯百麗)耐熱玻璃量杯。美聯社
一個派熱克斯(Pyrex，又譯百麗)耐熱玻璃量杯。美聯社

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)宣布， Instant Brands廠商生產的派熱克斯(Pyrex，又譯百麗)耐熱玻璃量杯，廣告宣傳當中聲稱「美國製造」(made in USA)，產品其實是從中國進口，消費者將可獲得退費(refund)。

新聞周刊(Newsweek)28日報導，聯邦貿易委員會近來加強打擊「美國製造」的不實宣傳。

聯邦貿易委員會表示， Instant Brands廠商聲稱所有派熱克斯玻璃量杯都在美國製造的說詞是誤導消費者，許多玻璃量杯其實是從中國進口，不實宣傳「美國製造」的玻璃量杯在美國各地共計賣出11萬個。

根據聯邦貿易委員會定義的「美國製造」代表「全部或差不多全部」(all or virtually all)產品都在美國製造，最後階段的組裝也在美國本土完成。

「美國製造」標籤對商品具有加值效果。民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)2023年調查發現，約有三分之二美國消費者表示購物時會特別挑選「美國製造」商品，也願意為「美國製造」產品花更多錢。

Instant Brands廠商涉嫌不實宣傳而遭聯邦貿易委員會調查，2023年達成和解並同意補償受到不實廣告影響的消費者。

新聞周刊報導，聯邦貿易委員會將寄發退費支票給1萬259名近幾年曾經購買不實宣傳派熱克斯耐熱玻璃量杯的消費者，消費者對退費手續有疑問可洽退費管理機構Simpluris，電話833-244-7320，或查看聯邦貿易委員會網站訊息。

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