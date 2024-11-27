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失蹤44年 富裕紐約夫婦座車殘骸疑在喬州出現

編譯尤寶琪／即時報導
非營利調查組織「陽光州聲納隊」在喬治亞州布朗斯威克市一個池塘裡撈起的汽車殘骸，很可能就是一對紐約夫婦44年前失蹤時所駕駛的轎車。(格林郡警察局)
非營利調查組織「陽光州聲納隊」在喬治亞州布朗斯威克市一個池塘裡撈起的汽車殘骸，很可能就是一對紐約夫婦44年前失蹤時所駕駛的轎車。(格林郡警察局)

一對來自紐約的富有夫婦，1980年路過喬治亞州時失蹤，至今下落不明。喬治亞州警方26日表示，日前發現的一輛汽車殘骸內，很可能就有這對夫婦的遺體。

警方指出，這輛裡面有一根人骨的林肯大陸(Lincoln Continental)型轎車，是由來自佛州的非營利調查組織「陽光州聲納隊」(Sunshine State Sonar Team)，在布朗斯威克市(Brunswick)的新傑斯厄普(New Jesup)公路皇家客棧旅館(Royal Inn Hotel)和95號州際公路之間的一個池塘裡發現的。

「這輛汽車與羅默夫婦(Charles and Catherine Romer)於1980年4月失蹤時所駕駛的汽車之描述類似，」格林郡(Glynn county)警察局在臉書上發布消息指出，「目前對於所發現的遺骸的身份還沒有結論。」

根據地方電視台WABC報道，來自紐約州斯卡斯戴(Scarsdale)的羅默夫婦，44年前從佛州回家的途中失蹤；這對夫婦當時入住的布朗斯威克假日酒店(Brunswick Holiday Inn)，現在改名為皇家客棧，位置就位在發現車輛和遺體池塘旁。

失蹤多年的紐約羅默夫婦夫婦的座車最近浮現，可能為兩人的行蹤提供重要線索。(取自I...
失蹤多年的紐約羅默夫婦夫婦的座車最近浮現，可能為兩人的行蹤提供重要線索。(取自Instagram)

自稱為陽光州聲納業主的蘇利文表示，是他親自潛入池塘中並找到了這輛車。「可以肯定的說，我們知道這就是他們；我們在車上找到一些刻有他們姓名的物品，」蘇利文受訪時表示，「他們很有錢，有很多訂製的東西。」

格林郡警方發言人26日告訴有線電視新聞網(CNN)：「最終必須通過車輛識別號碼(VIN)來進行確認，但目前還無法從池塘中發現的車身上取得這號碼。」

羅默夫婦親友告訴WABC，他們多年來一直都擔心這對夫妻可能成了犯罪受害人。

羅默的孫女海勒(Christine Seaman Heller)告訴電視台：「這一直是個謎；所以，如果能找到答案，那就太好了⋯有可能不是什麼可怕的結局，也許只是個意外。」

非營利調查組織「陽光州聲納隊」在喬治亞州布朗斯威克市一個池塘裡撈起的汽車殘骸，很...
非營利調查組織「陽光州聲納隊」在喬治亞州布朗斯威克市一個池塘裡撈起的汽車殘骸，很可能就是一對紐約夫婦44年前失蹤時所駕駛的轎車。(格林郡警察局)

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