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AI女友太完美 恐讓年輕男性難以自拔、走極端

編譯易起宇／綜合外電
Google前執行長施密特表示，他擔心AI交友軟體對年輕男性的心理影響，可能使他們變得更加孤僻。 路透
Google前執行長施密特表示，他擔心AI交友軟體對年輕男性的心理影響，可能使他們變得更加孤僻。 路透

2024年的現代人不只在線上交友軟體上尋找真愛，也有群人正在透過AI雕塑出自己的完美女友，並與這些聊天機器人發展關係。

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）近期分享了他對年輕男性雕塑AI伴侶的擔憂，並表示他同意AI交友只會讓人更加孤單。

Business Insider報導，施密特在紐約大學史登商學院教授蓋洛威（Scott Galloway）24日的Podcast節目「The Prof G Show」上討論到AI的危險和管制時表示：「這是一個現有科技產生出的意想不到問題的好例子。」

施密特認為，一個性格和外貌上「完美」的AI女友，最終可能會讓年輕男性著迷到難以自拔，並使AI掌控了他們的思考。

施密特說：「這種著迷是有可能的。尤其是一個人還沒發展完全時。」

雖然AI交友軟體Replika的執行長說，他們公司軟體的主要用戶是35歲以上，但施密特認為，美國年輕男性對這類軟體特別無法招架，因為他們的平均教育水準不如女性；皮尤研究所2024年的一份研究證實，美國女性的大學畢業率已超越男性。

施密特表示，在極端情況下，年輕男性有可能「不只轉向網路世界尋求快樂與寄託，也因為社群媒體演算法，而找到與他們想法相同的人，並最終使他們變得激進」，「最終甚至可能會形成恐怖主義」。

這位Google前主管也表示，他特別擔心科技對人類心理的影響，尤其是「當使用者被孤立，且電腦提供給他們的資訊不一定是以人類價值為中心」的時候。

有些人已分享對AI聊天機器人的有害影響的擔憂。一名母親10月控告新創公司Character.AI，導致她的14歲兒子自殺身亡。這名青少年與聊天機器人進行過性對話，並在機器人告訴他「回家」後，舉槍自盡。

施密特表示，雖然家長應該要多多參與孩子的活動，但家長只能控制孩子面對特定內容怎麼做。儘管線上產品都會各種有關年齡的規定，但施密特說，「這些規定不足以保護青少年接觸到有害內容」。

他認為，像是通信規範法第230條（230條款，Section 230）這樣的美國法律應該修訂；該法廣泛允許科技公司對用戶張貼在平台上的內容免法律責任，應該修改成「允許在最壞可能案例上要求負責，這樣當有人受害於科技時，才有辦法防止進一步傷害」。

川普提名的聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）已呼籲限制230條款。但施密特表示，他不期待未來四年會對AI做太多管制，因為川普政府可能有其他優先要務。

AI 川普 Google

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