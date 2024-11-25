30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

洛杉磯警察局表示，本月8日從夏威夷 飛至洛杉磯的國際機場後失蹤的30歲女子漢娜．小林(Hannah Kobayashi)，至今不見蹤影，她父親飛抵洛城尋人十幾天後，24日凌晨被發現死在機場附近，家人指是「自殺身亡」。整件事情益發撲朔迷離。

洛杉磯警察局證實，24日凌晨 4 點左右，到洛城找女兒的58歲萊恩．小林(Ryan Kobayashi)從洛杉磯國際機場 附近的一個停車場跳下身亡，他被發現陳屍在機場附近的西世紀大道(West Century Boulevard)上。

警方迄今未提供萊恩可能死因的任何訊息，但萊恩的家人在事後的聲明稱他是自殺身亡。

小林家在一個協助尋找漢娜的非營利組織發布聲明表示，「漢娜的父親在洛杉磯不知疲倦的尋找女兒13天後，不幸結束自己生命，大大加劇一家人的痛苦。」

洛杉磯法醫辦公室將萊恩的死亡列為懸案，未說明死因。相關文件顯示他死在停車場。

漢娜的阿姨蕾芮．皮金(Larie Pidgeon)說，這位父親「死於心碎」。

漢娜失蹤後，萊恩上周接受CNN訪問時說，漢娜喜歡旅行，熱愛攝影、藝術、音樂，坦言在她成長過程中，他和女兒不太親近，已有一段時間沒有聯繫，他說 「我想要彌補。我正在努力。」

從夏威夷飛至洛杉磯失蹤的30歲女子漢娜．小林 (圖)音訊全無，她父親飛抵洛城尋人十幾天後，24日凌晨被發現自殺身亡。（美聯社）

漢娜11月8日從夏威夷搭機，在洛杉磯轉機，去紐約市從事新工作和看望她的阿姨。

CNN 取得一張照片，顯示漢娜在洛杉磯機場下飛機；隔天有人在洛杉磯 The Grove 購物中心書店 Taschen看到漢娜，漢娜隨後透過Venmo付一筆錢給她家人不認識的兩個人。

漢娜錯過轉機航班後的幾天裡，家人和朋友收到一連串疑似來自漢娜的奇怪簡訊。

漢娜失聯前最後一天11月11日，她母親傳簡訊問她是否已抵達紐約。收到回答「不」，漢娜還傳訊息給朋友說她感到不安全，有人試圖竊取她的身分和資金，其中一則簡訊說：「我幾乎被騙走所有錢。」緊接著另一簡訊說：「為了一個我以為我愛的人。」

皮金表示，家人一追問，漢娜的手機便不再回應，手機也處於關機狀態。

洛城警局11月15日製作漢娜失蹤的海報，顯示她最後一次出現在機場時臉上有雀斑，前臂有刺青。

漢娜的姐姐11月17日在臉書(Facebook) 發布聲明說，監視器錄影顯示漢娜在「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)地鐵火車站附近，有人同行而且看起來狀況不佳。

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