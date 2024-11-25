我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

30歲女子洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

編譯周芳苑／即時報導
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

洛杉磯警察局表示，本月8日從夏威夷飛至洛杉磯的國際機場後失蹤的30歲女子漢娜．小林(Hannah Kobayashi)，至今不見蹤影，她父親飛抵洛城尋人十幾天後，24日凌晨被發現死在機場附近，家人指是「自殺身亡」。整件事情益發撲朔迷離。

洛杉磯警察局證實，24日凌晨 4 點左右，到洛城找女兒的58歲萊恩．小林(Ryan Kobayashi)從洛杉磯國際機場附近的一個停車場跳下身亡，他被發現陳屍在機場附近的西世紀大道(West Century Boulevard)上。

警方迄今未提供萊恩可能死因的任何訊息，但萊恩的家人在事後的聲明稱他是自殺身亡。

小林家在一個協助尋找漢娜的非營利組織發布聲明表示，「漢娜的父親在洛杉磯不知疲倦的尋找女兒13天後，不幸結束自己生命，大大加劇一家人的痛苦。」

洛杉磯法醫辦公室將萊恩的死亡列為懸案，未說明死因。相關文件顯示他死在停車場。

漢娜的阿姨蕾芮．皮金(Larie Pidgeon)說，這位父親「死於心碎」。

漢娜失蹤後，萊恩上周接受CNN訪問時說，漢娜喜歡旅行，熱愛攝影、藝術、音樂，坦言在她成長過程中，他和女兒不太親近，已有一段時間沒有聯繫，他說 「我想要彌補。我正在努力。」

從夏威夷飛至洛杉磯失蹤的30歲女子漢娜．小林 (圖)音訊全無，她父親飛抵洛城尋人...
從夏威夷飛至洛杉磯失蹤的30歲女子漢娜．小林 (圖)音訊全無，她父親飛抵洛城尋人十幾天後，24日凌晨被發現自殺身亡。（美聯社）

漢娜11月8日從夏威夷搭機，在洛杉磯轉機，去紐約市從事新工作和看望她的阿姨。

CNN 取得一張照片，顯示漢娜在洛杉磯機場下飛機；隔天有人在洛杉磯 The Grove 購物中心書店 Taschen看到漢娜，漢娜隨後透過Venmo付一筆錢給她家人不認識的兩個人。

漢娜錯過轉機航班後的幾天裡，家人和朋友收到一連串疑似來自漢娜的奇怪簡訊。

漢娜失聯前最後一天11月11日，她母親傳簡訊問她是否已抵達紐約。收到回答「不」，漢娜還傳訊息給朋友說她感到不安全，有人試圖竊取她的身分和資金，其中一則簡訊說：「我幾乎被騙走所有錢。」緊接著另一簡訊說：「為了一個我以為我愛的人。」

皮金表示，家人一追問，漢娜的手機便不再回應，手機也處於關機狀態。

洛城警局11月15日製作漢娜失蹤的海報，顯示她最後一次出現在機場時臉上有雀斑，前臂有刺青。

漢娜的姐姐11月17日在臉書(Facebook) 發布聲明說，監視器錄影顯示漢娜在「加密貨幣網體育館」(Crypto.com Arena)地鐵火車站附近，有人同行而且看起來狀況不佳。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打全美專線：988，或上988lifeline.org.

洛杉磯國際機場 夏威夷

上一則

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

延伸閱讀

錯過轉機航班 夏威夷女在洛城神秘失蹤、手機發奇怪短信

錯過轉機航班 夏威夷女在洛城神秘失蹤、手機發奇怪短信
洛城派對槍響、遭縱火 青少年3死 受害者都是家庭成員

洛城派對槍響、遭縱火 青少年3死 受害者都是家庭成員
洛城派對變槍案現場 3名青少年死亡 民宅被燒毀

洛城派對變槍案現場 3名青少年死亡 民宅被燒毀
北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手

李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處