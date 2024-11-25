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7500元抵稅優惠恐取消 買電動車的民眾不妨現在出手

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7500元抵稅優惠恐取消 買電動車的民眾不妨現在出手

記者顏伶如／即時報導
紐約時報分析，川普上台之後如果與國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車。(美聯社)
紐約時報分析，川普上台之後如果與國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車。(美聯社)

紐約時報25日分析，總統當選人川普上台之後如果與共和黨居多數的國會聯手，取消購買電動車的7500元聯邦抵稅優惠(federal tax credit)，某些民眾可能變成買不起電動車，電動車銷售恐受衝擊。專家建議，原本打算未來幾年購買電動車的民眾(EV)，不妨現在趁某些車商推出年底促銷購買。

柏克萊加大(University of California at Berkeley)經濟教授夏皮洛(Joseph Shapiro)與杜克大學(Duke University)經濟教授汀提爾納特(Felix Tintelnot)上周發表研究報告，失去聯邦抵稅優惠之後，電動車銷售量可能縮水27%。電動車牌照登記今年可望達到120萬件，換算起來，取消抵稅優惠之後，一年可能減少31萬7000輛電動車牌照登記。

取消補助便出現電動車銷售下滑，其他國家已有前例。德國政府去年12月宣布取消4900元的購買電動車獎勵金，德國電動車今年1月至10月間銷售量減少27%。

「消費者報導」(Consumer Reports)資深政策分析師哈托(Chris Harto)說，民眾對於購買電動車，「願意花的錢就這麼多而已」。

川普競選期間經常批評拜登政府的對抗氣候變遷及電動車政策，川普政權交接小組正研議如何取消或限縮購買電動車的聯邦抵稅優惠。

電動車抵稅法源來自「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，報導指出，如果要完全取消優惠必須由國會出手，但川普可以下令財政部修改稅務規定，對於哪些電動車符合抵稅優惠做出限制。

限縮或全面取消電動車抵稅優惠，獲得電動車龍頭特斯拉(Tesla)老闆、科技富豪馬斯克(Elon Musk)支持。選舉期間為川普出錢出力的馬斯克表示，即使取消抵稅，特斯拉受到影響也不大。

哈托說，如果抵稅優惠取消，車商可能透過幅度更大的折扣刺激銷售，以便維持生產業績。多家車商已經開始推出年底促銷，哈托表示，原本打算未來幾年買電動車的民眾，「或許現在就是最佳購車時機」。

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