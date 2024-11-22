塞在家具裡 罕見17世紀新英格蘭三便士硬幣拍出252萬元

一枚1652年新英格蘭三便士硬幣，在拍賣會上拍出破紀錄的252萬元。(Stack's Bowers Galleries 照片)

一枚在阿姆斯特丹的一個舊櫃子中被發現的罕見17世紀鑄於波士頓 的硬幣，八年後在拍賣 會上以破紀錄的252萬元落槌賣出。

根據負責這次拍賣的錢幣拍賣行Stack's Bowers Galleries 在18日發布的新聞稿，這枚尺寸大小約為5分鎳幣的1652年新英格蘭 三便士，鑄造於波士頓，三個世紀後，在2016年於阿姆斯特丹的一個舊櫃子中被發現。該硬幣主人多年以來，一直都不知道這項發現有多值錢，直到他決定好好研究一下這個磨損不堪的小圓盤，才發現一面有代表三便士的羅馬數字，另一面則有著「NE」的字樣。

根據拍賣行，這枚硬幣重僅1.1克，其所含銀量截至18日為止，市場價值僅為1.03元，但其稀有性和背後富含的歷史，讓這枚硬幣的價值，創下在美國鑄幣局(U.S. Mint)創立前所鑄造的非金幣美國硬幣價值新紀錄；之前的紀錄為64萬6250元。

這枚三便士硬幣被認為是來自波士頓政治世家昆西家族(Quincy family)；美國第二任總統約翰．亞當斯之妻阿比蓋爾．亞當斯(Abigail Adams)就是出自於昆西家族。

新英格蘭三便士硬幣極為罕見，目前唯一已知的一枚硬幣，已由麻薩諸塞州歷史學會(Massachusetts Historical Society)保管了長達120年。

「專業錢幣分級服務」(Professional Coin Grading Service)總裁沙賓(Stephanie Sabin)告訴Coin World：「這是美國錢幣收藏界最重要的硬幣。自內戰前以來，收藏家就將1652年新英格蘭三便士視為最稀有的美國殖民地硬幣。一個多世紀以來，它一直被認為是私人收藏家完全買不到的珍品。」

拍賣師奧魯吉(Ben Orooji)表示，這枚硬幣的競拍戰的價格比最初預測高出三倍，是場「令人興奮的旅程」，並稱這場12分鐘的競標，是他「職業生涯的亮點」。