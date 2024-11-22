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嚴重車禍後感恩生命 密州男划獨木舟航行6000哩「大環」

記者胡玉立／即時報導
密西根州23歲青年彼得·弗蘭克6月底從家鄉出發，一路划著獨木舟準備航行長6000哩的「大環」水道路線。（美聯社）
密西根州23歲青年彼得·弗蘭克6月底從家鄉出發，一路划著獨木舟準備航行長6000哩的「大環」水道路線。（美聯社）

密西根州23歲青年彼得·弗蘭克(Peter Frank) 年少時嚴重車禍幾近癱瘓，成年後，出於對生命的感恩，他6月底從家鄉出發，一路划著他1982年份的Sawyer Loon獨木舟準備航行長6000哩的「大環」（Great Loop）水道路線；估計17個月才能划完全程，迄今完成約四分之一路程。

「大環」水道包括部分大西洋和海灣內陸水道、五大湖、部分加拿大傳統運河（Canadian Heritage Canals）和美國內陸河流。

弗蘭克11月稍早在馬里蘭州安納波利斯略事休息時表示 「這是我對自己仍然活著、能夠行走、做我能做的事，表達感恩的一種方式。」

近10年前，弗蘭克躲在一堆樹葉裡想給朋友一個驚喜，結果不知情的青少年開車壓過他藏身的樹葉堆，導致他14處骨折、幾乎癱瘓。好不容易撿回一條命。

弗蘭克以前一直和父母同住，直到19歲時，他為慈善事業離開家，騎獨輪車穿越美國。過去三年，他基本上一直是「全職」旅行。去年5月才結束為期11個月的獨木舟探索佛州之旅。

獨木舟航行「大環」，是他迄今最具挑戰性的旅程。這條水線是許多熱衷划船者的夢想清單之一，但很少有人是划獨木舟來完成。他在旅程中，結識沿途不同的人，也會在部落格記錄自己的經歷，與他人分享。

弗蘭克表示，他擁有的一切都在他的獨木舟裡，持續水上旅程也不需要太多錢。他說：「與大多數人想法相反，旅行並不需要花太多錢，尤其是不用考慮機票、汽油、酒店和餐廳等開銷時。」

弗蘭克表示，「這樣的旅程絕對不舒適也不實用，但透過在幾乎一無所有的情況下，為追夢而奮鬥，我已培養出『享受更少』的能力。我可以在什麼都很少的情況下，活得很好。」

弗蘭克也將這次旅行描述為「自我發現」之旅；「很難想像三年後我會在哪裡，「我還年輕，還在成長；我希望在這段漫長的自我發現之旅中，找到些什麼。」

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