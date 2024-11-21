德州主動獻地給川普 用途是這個…

德州土地總局局長白金漢表示，她已致信給川普，願意獻上德州採購的大片土地，給川普蓋驅逐非法移民的設施。 美聯社

德州 將主動提供位在美墨邊境 的1,402英畝土地，給美國總統當選人川普 的政府興建驅逐設施，協助川普實現大規模掃蕩無證入境移民的承諾。

彭博資訊報導，德州土地總局局長白金漢（Dawn Buckingham）20日受訪表示，她已致信給川普，告訴他德州政府上個月在美墨邊境的斯塔爾郡（Starr County）採購了一塊土地，面積大約是紐約中央公園的兩倍大。

白金漢在信中表示：「我的辦公室已準備好與國土安全部、移民及海關執法局或美國邊境巡邏隊洽談協議，興建一座用來處理、拘留和協調美國史上最大規模暴力罪犯驅逐行動的設施。」

川普在競選期間承諾，將透過完成建造圍牆和大規模驅逐來確保美墨邊境。在德州州長艾伯特用巴士把數以千計移民從德州載到民主黨執政的紐約和芝加哥等市後，移民議題也已成為2024大選的交鋒重點之一。

川普已點名南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部長，以及前移民暨海關執法局長霍曼（ Tom Homan）出任邊境沙皇。這個即將上任政府的驅逐計畫，預料將從驅逐無法律基礎滯留美國的逾100萬人開始，即便他們是因為犯罪或疲於上訴。這項計畫的任何舉動都將需要龐大資金，且將面臨後勤上的困難。