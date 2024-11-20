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北加華人拿H1B簽證 加拿大苦等兩月、花費甚鉅

與政府合作 FTX華裔共同創辦人免坐牢

記者胡玉立／即時報導
2022年底倒閉的虛擬貨幣交易平台FTX共同創辦人王蓋瑞，因迅速與政府合作、承認犯下四項罪名，20日法官判刑時決定免其入獄。(路透)
2022年底倒閉的虛擬貨幣交易平台FTX共同創辦人王蓋瑞，因迅速與政府合作、承認犯下四項罪名，20日法官判刑時決定免其入獄。(路透)

2022年底倒閉的虛擬貨幣交易平台FTX共同創辦人王蓋瑞(Gary Wang)因迅速與政府合作、承認犯下四項罪名，20日法官判刑時決定免其入獄；僅判接受監管三年。王蓋瑞是FTX第五位、也是最後一位受罰的前高層主管。

現年31歲的王蓋瑞承認犯下共謀電匯詐欺、電匯詐欺、共謀商品詐欺和共謀證券詐欺等罪；這些罪名最高可判處50年徒刑。他在FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的審判中出庭作證。班克曼-佛瑞德已在3月被判重刑25年。

FYX前科技主管辛格(Nishad Singh)10月也被美國地區法官卡普蘭(Lewis Kaplan)判處免入獄。

王蓋瑞出庭發言時，對FTX所有客戶和投資人表示抱歉。他表示：「我走了容易的路、懦弱的路，而不是做正確的事，我將用我的餘生來彌補。」王蓋瑞的父母和待產中的妻子都出庭支持他。

聯邦助理檢察官魯斯(Nicolas Roos) 稱王蓋瑞是他遇過合作度最高的證人，他稱讚王蓋瑞透過仔細解開FTX使用的複雜代碼，基本上為政府破譯了一半案件；FTX使用這些代碼盜走客戶資金80億元。

王蓋瑞的律師表示，王與其他合作證人不同，他並未完全了解這些犯罪行為，一直到該計畫進行後才明白FTX的姊妹對沖基金Alameda Research正在取走客戶資金。

王蓋瑞去年出庭作證時曾說，他是在十多年前，由中國搬到美國，成長於明尼蘇達州；他在中學夏令營結識班克曼-佛瑞德。他自己拿20萬元薪資，加上取得Alameda的10%股份、FTX的17%股份；在FTX垮台前，身價上億。

此案的其他共同被告，Alameda Research前執行長、也是班克曼·弗里德前女友埃里森(Caroline Ellison)被判處兩年徒刑；前FTX執行長薩拉梅(Ryan Salame)5月被判刑七年半。

FTX創辦人班克曼-佛瑞德3月被判重刑25年。(美聯社)
FTX創辦人班克曼-佛瑞德3月被判重刑25年。(美聯社)

詐欺 虛擬貨幣

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