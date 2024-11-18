華州16歲華裔少年失蹤兩個月 慈善團體一直在找

(取自Facebook)

住在華盛頓州 溫哥華市(Vancouver)的16歲青少年黃悅(Tristan Huang)今年9月14日離家之後，迄今下落不明，當地警方發布協尋公告，慈善團體每個周末持續搜尋，承諾將繼續行動直到找到人。

地方電視台KPTV報導，華州溫哥華警方指出，黃悅9月14日清晨4時20分被監視器拍到正在走向橫跨華盛頓州、俄勒岡州 交界哥倫比亞河(Columbia River)的傑克森大橋(Glen Jackson Bridge)人行道。警方表示，黃悅可能跳下或墜入哥倫比亞河。

非營利團體「俄勒岡失蹤人口」(Oregon's Vanished)在黃悅失蹤之後，每個周末都出動搜尋。

「俄勒岡失蹤人口」創辦人艾咪‧瓦科特(Amy Walcott)說，搜尋行動難度頗高，義工乘船在哥倫比亞河搜尋，使用水底攝影機觀看河底狀況。她說，將持續行動直到找到人為止。

瓦科特說，205號州際公路(I-205)橋面路段應該做出改善，目前正與俄勒岡州交通廳(ODOT)接洽，希望在橋段附近裝設避免自殺的警告標誌，呼籲有心理健康 危機的民眾尋求專業協助，同時加強照明設備、增設監視器。

「俄勒岡失蹤人口」周末期間舉行燭光守夜為黃悅祈福。一名友人接受KPTV訪問時說，並沒有放棄希望，希望黃悅平安歸來。