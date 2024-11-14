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新聞周刊：醫院遇到拒保案例增加 是否與AI工具有關？

記者顏伶如／即時報導
新聞周刊13日報導，保險公司採用人工智慧工具的確切時間雖然無法確知，但多名醫療界、科技界主管受訪時說，從2019年、2020年開始，拒保案例迅速增加。(美聯社)
新聞周刊13日報導，保險公司採用人工智慧工具的確切時間雖然無法確知，但多名醫療界、科技界主管受訪時說，從2019年、2020年開始，拒保案例迅速增加。(美聯社)

布利斯托醫院及醫療集團(Bristol Hospital and Health Care Group)總裁巴維斯(Kurt Barwis)2022年1月在急診室就醫時，目睹數十名病患在重症病床苦等轉診，因為保險公司一直沒批准事先授權(prior authorizations)。巴維斯接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，跟紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)合作彷彿就像在美國西部拓荒時期(Wild West)打交道，自從保險公司採用人工智慧(AI)科技之後，狀況變得更為糟糕。

新聞周刊13日報導，保險公司採用人工智慧工具的確切時間雖然無法確知，但多名醫療界、科技界主管受訪時說，從2019年、2020年開始，拒保案例迅速增加。

信諾保險集團(Cigna Corp)在2023年7月遭到聯合訴訟，消費者指控信諾保險使用的演算公式，導致兩個月期間拒保案例多達30餘件，平均每1.2秒就出現一個拒保案件。相隔一個月後，信諾保險集團又面臨另一件類似訴訟。

聯合健康保險(UnitedHealthcare)2023年11月挨告，消費者指控NaviHealth研發的人工智慧工具導致紅藍卡優勢計畫參加者遭到拒保。數周之後，惠安納保險公司(Humana)遭控NaviHealth人工智慧工具導致拒保時發生90%的錯誤機率而被告上法院。

報導指出，事先授權是私人保險公司的成本管控措施，運作良好時有助於公平收費、降低醫療系統浪費，運作不佳則可能出現費用較貴的醫療項目遭到拒保或耽擱，即使醫師強烈主張病患必須接受治療也於事無補。

醫院主管近來發現沒有理由的拒保案例大增，馬友診所(Mayo Clinic)放射線人工智慧計畫(Radiology AI Program)督導威廉森(Eric Williamson)指出，這是人工智慧工具的「無心之過」(unintended consequence)，導致醫師必須花更多時間對拒保決定提出申訴。

保險 人工智慧 紅藍卡

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