美國家庭債務創歷史新高 低收入民眾壓力更大

美國民眾的信用卡債務增長顯著。（美聯社）

紐約聯邦準備銀行13日發布的一份報告顯示，美國家庭債務總額在今年第三季度創歷史新高，低收入 群體表現出更大的財務壓力。

根據紐約聯邦準備銀行發布的「家庭債務和信貸季度報告」，美國家庭債務總額在今年第三季度增加了1470億美元，較前一季度上升0.8%，達到創紀錄的17.94兆美元。

報告顯示，增長最為顯著的債務類別為抵押貸款 、信用卡 貸款和汽車貸款。其中，抵押貸款是家庭債務中最大的組成部分，在家庭債務總額中的佔比已達到70%。

報告顯示，隨著家庭債務增加，債務拖欠率也有所升高。今年第三季度，美國有3.5%的未償還債務處於拖欠階段，較前一季度小幅上升。在此期間，約有12.6萬名消費者的信用報告上新出現破產標記。

報告還顯示，美國信用卡貸款總額在第三季度增加了240億美元，達到1.17兆美元，信用卡開戶數達到創紀錄的6億。在信用報告中，有第三方催收帳戶的消費者平均餘額升至歷史最高水平，達到1705美元。

紐約聯邦準備銀行表示，雖然第三季度美國家庭收入總額的增長超過了債務總額的增長，但年輕消費者和低收入群體表現出更大的財務壓力。

美國有線電視新聞網報導說，債務總額的增長可以歸因于多種因素，包括支出增加、新車和二手車成本飆升、高企的通貨膨脹率以及刺激經濟增長的消費活動。面對這些債務，許多美國人仍在尋找擺脫困境的方法。

美國消費者新聞與商業頻道援引一份由第三方債務管理公司發布的季度報告稱，在債務有所增加的消費者中，大多數人表示債務的增加是由於持續的入不敷出。報導說，低收入家庭受到的打擊尤其嚴重，他們不得不竭盡全力應對物價上漲的壓力。