華郵：是否與當地社區聯結 對獨居老人很重要

華盛頓郵報報導，美國有數百萬名老年人居住地點跟兒女、親戚距離遙遠，是否與當地社區聯結，影響獨居老人生活品質甚鉅。示意圖，非文中當事人。(美聯社資料照)

華盛頓郵報 報導，美國有數百萬名老年人居住地點跟兒女、親戚距離遙遠，需要幫忙時只能尋求鄰居、朋友、前任同事、教友或義工團體協助或花錢雇人，如果沒有與當地社區產生聯結，獨居老人 經常陷入弱勢處境，變得孤單、憂鬱，健康走下坡。

根據可以取得資料的統計數字，2015年時，全美有將近1500萬名50歲以上民眾獨自居住，並沒有跟配偶、伴侶或兒女一起生活，估計到了2060年時，人數將增加到2100萬。

報導指出，80歲的哈曼(Donald Hammen)獨自居住在明尼阿波里斯(Minneapolis)南部，前任同事兼多年鄰居茱蒂‧麥馬洪(Julie McMahon)每天早晨幫忙查看哈曼是否把窗簾拉開。

兩人已有默契，如果麥馬洪發現哈曼窗簾沒打開，就可以自行進入屋內查看；哈曼若有三長兩短，麥馬洪將聯絡他遠在愛阿華州 狄蒙(Des Moines)的弟媳，那是哈曼的唯一親戚。

哈曼不曾結婚，沒有子女，弟弟已於2022年過世。

華盛頓郵報報導，哈曼雖然獨居，但與居住城市與社區有著密切聯結，包括鄰居、朋友、前任同事、老人關懷團體義工，並與獨居者(solo agers)團體的其他成員彼此問候。麥馬洪是哈曼的緊急聯絡人(emergency contact)。哈曼2019年出車禍之後，另一名鄰居幫忙洗衣服，一名友人則前來照料，康復之後有其他社區民眾陪伴散步。

不過，哈曼表示，如果有一天生活無法自理，不知道誰會來照顧自己。他說：「船到橋頭自然直。」

報導指出，研究顯示，獨居老人能有可靠的當地社區聯結並不容易，非親屬有時候可能不願意或無法照料非常需要協助的老年人。

美國中老年人協會(AARP)2022年時對50歲以上沒有結婚、沒有兒女的獨居人士進行調查發現，僅25%受訪者說有人會來幫忙煮飯、打掃、買菜或料理家務，另外38%受訪者說如果長期需要照料，可以有人幫忙。