美軍最大醜聞之一 國防承包商行賄判15年、3500萬充公

綽號「肥佬李奧納德」的前國防承包商法蘭西斯(Leonard Francis)因主導美國軍事史上最大弊案之一，長期行賄海軍數十名高階軍官，於5日遭判刑15年。(美聯社)

聯邦檢察官表示，綽號「肥佬李奧納德」(Fat Leonard)的前國防承包商法蘭西斯(Leonard Francis)因主導美國軍事史上最大弊案之一，長期行賄海軍數十名高階軍官，於5日遭判刑15年；聯邦地區法院法官薩瑪蒂諾(Janis L. Sammartino)同時判處被告將不法所得2000萬元歸還海軍，另罰金15萬元，其他不法利益3500萬元悉數充公。

美聯社報導，檢方表示，法蘭西斯2015年首次對賄賂及詐欺 指控認罪，之後並與政府充分合作，揪出軍中貪官，但2022年卻未出庭聆聽宣判刑責，而5日的判刑即根據上述各種因素考量而決定。

法蘭西斯原本訂於2022年9月宣判，但開庭前不久，軟禁在家的他切斷配有全球定位系統(GPS)的電子腳鐐，潛逃出境，後來在委內瑞拉被捕，於2023年12月被引渡回美國。

薩瑪蒂諾法官對行賄及詐欺罪名，判被告13年6個月徒刑，另外未出庭部分則加判16個月，刑期將連續執行。

聯邦檢察官麥格瑞斯(Tara McGrath)表示，法蘭西斯將自己荷包直通納稅人稅金，削弱美國海軍的公信力；他詐欺、操弄的影響，今後很久都還會有餘波盪漾，但正義在今日終究勝利。

檢方表示，法蘭西斯的行賄陰謀，牽連20多名海軍軍官和國防承包商，遭各項舞弊貪汙罪名起訴並定罪，是美國軍事史上最大醜聞之一。

法蘭西斯是謎一樣的人物，掌控家族經營的船舶服務生意，也就是總部設在新加坡 的「格連國防亞洲海事公司」(Glenn Defense Marine Asia Ltd.)；這家馬來西亞籍的國防承包商20多年來，為停靠在亞洲各港口的美國海軍艦艇，供應食物、飲水及燃料。這段期間，法蘭西斯用高檔神戶牛肉、昂貴雪茄、演唱會門票，以及在泰國、菲舉律賓辦狂野性派對，收買海軍軍官。

包括海軍少將吉爾鮑(Robert Gilbeau)在內的多名軍官則「投桃報李」，縱容法蘭西斯的公司在東南亞 港口補給海軍船艦時超收費用，甚至虛構請款。軍官們還將軍艦動態等機密資訊洩漏給法蘭西斯，甚至過分到更變軍艦航線到法蘭西斯控制的港口停靠，讓他公司撈油水，因此遭聯邦起訴定罪。