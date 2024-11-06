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馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民提告稱騙局

中央社奧斯汀6日綜合外電報導
美國億萬富翁馬斯克。路透
美國億萬富翁馬斯克。路透

美國億萬富翁馬斯克在一項擬議的集體訴訟中遭註冊選民提告，這些選民簽署了支持憲法的請願書，以獲得天天抽獎送100萬美元的機會，他們如今聲稱這是一場騙局。

路透報導，亞利桑納州居民麥卡夫蒂（Jacqueline McAferty）在德州奧斯汀聯邦法院提起訴訟，稱馬斯克（Elon Musk）和他的政治組織「美國政治行動委員會」（America PAC）聲稱他們會隨機抽選獲勝者，誘使選民簽署請願書，然而中獎人選卻是內定。

她還說，這些被告透過抽獎活動，使馬斯克旗下社群媒體平台X的流量和關注度增加，並蒐集他們可以出售的個人資訊，例如她的姓名、地址和電話號碼．藉此獲利。

馬斯克的律師和麥卡夫蒂的律師團皆未立即回應置評要求。

民主黨籍地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）日前稱馬斯克發起的抽獎是非法樂透，「實際上是為了影響全國選舉」，並要求停止相關活動，卻遭費城法官駁回，法官裁定相關活動可持續到昨天的總統大選。

這項裁決在很大程度上具象徵意義，因為馬斯克並未計劃在美國總統大選落幕後捐贈更多款項。

馬斯克在7個激戰州針對登記選民舉辦抽獎活動，吸引他們簽署支持言論自由和擁槍權利的請願書。昨天提出的訴訟要求讓所有簽署方獲得至少500萬美元損害賠償。

馬斯克 美國總統大選 費城

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