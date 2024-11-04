秋冬手術旺季…北卡風災影響復工 醫療材料公司供應告急

北卡州車輛駛近海倫颶風後被摧毀的路段。(路透)

醫療材料公司「百特國際」(Baxter International)位於北卡羅來納州 的工廠受颶風 海倫(Helen)影響遲未復工 ，影響全美手術用的靜脈注射液與無菌液供應。

美聯社報導，人們通常在秋冬之際安排非緊急手術，這段時間保險公司會負擔更高額的醫藥費，但今年可能因風災影響公衛醫材供應而必須改變手術排程。

猶他醫療大學(University of Utah Health)藥理副主管艾琳‧福克斯(Erin Fox)表示：「這對病患而言不是件好事，院方目前盡量利用既有資源。」

海倫颶風9月引發暴洪，沖毀百特位於北卡北灣(North Cove)工廠附近的橋樑，水淹進工廠，工廠被迫暫停運轉；百特表示，工廠並未受到結構性損壞。

美國醫院協會(American Hospital Association)表示，美國每天使用的靜脈注射液(intravenous solutions)約60%由百特的北灣工廠生產，該工廠另生產洗腎病患用的居家腹膜透析和手術期間消毒患部的無菌液。

聯邦政府和醫療供應商多管旗下，緩解風災造成的醫材供應緊張。

百特的工廠關閉後不久，公衛機關開始儲備相關液體，有些醫療機構讓可自主飲用流體的病患改喝運動飲料「佳得樂」(Gatorade，又譯開特力)，而非靜脈注射。

美國醫院協會首席醫師執行長德里恩佐(Chris DeRienzo)表示，醫院已開始延後可等待的骨科或心臟手術。

百特已限制供貨給經銷商和公衛機構，美國醫院協會副主席南西‧福斯特(Nancy Foster)表示，百特事件對病患的影響，有一部分取決於醫療機構對百特的依賴程度。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已批准暫時百特從其外國工廠進口液體，百特也放寬部分原本用以避免同業競爭的供應限制。

截至22日，百特的北卡工廠目前已恢復供應水電，員工完成生產室的深層清潔工作，正在檢測和維修設備。

百特放寬部分顧客的訂單限制，希望於今年底前分階段復工，但無確切時間表。