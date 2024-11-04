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加州發現致命蝙蝠真菌

編譯潘勛／即時報導
圖為三色蝙蝠(tricolored bats)。美聯社
圖為三色蝙蝠(tricolored bats)。美聯社

加州漁業與野生廳(California Department of Fish and Wildlife, CDFW)表示，一種曾讓北美蝙蝠大量死亡的致命真菌，目前已在全加州現身，讓野生官員及保育界人士為之提高警覺。

新聞周刊(Newsweek)報導，這種會引發白鼻症候群(white-nose syndrome)的真菌，經證實已在洪堡(Humboldt)、沙特(Sutter)、普萊賽(Placer)、阿馬鐸(Amador)、印宇(Inyo)等郡的蝙蝠憩息地出現。初步檢查也暗示，這種真菌在其他郡也已現蹤，話雖如此進一步檢驗還在進行中。

雖說這種肉眼可見的白鼻症候群尚未在任何加州蝙蝠中被觀察到，但這種真菌的存在本身就值得嚴重關切。這種疾病曾讓全國其他地區的蝙蝠群大幅減少，死亡率超過七成。

哈里斯公共政策學院(Harris School of Public Policy)助理教授法蘭克(Eyal Frank)表示，這種真菌基本上就是宣判蝙蝠死刑，很多被感染到的蝙蝠族群就是整個消滅。

蝙蝠對生態系及農業扮演重大角色。單單一隻蝙蝠每晚就可吃掉數千隻昆蟲，可說提供天然的害蟲控制，造福大自然及農地。

蝙蝠族群數量大減時，農人們經常得用殺蟲劑來彌補，這麼做會讓人類健康受到額外影響。

法蘭克今年稍早發表的研究指出，蝙蝠減少的涓滴效應在美國會導致多出1000例嬰兒夭折。

自2016年起，CDFW、國家公園局及聯邦漁業與野生保護署(U.S. Fish and Wildlife Service)的生物學家就定期由加州蝙蝠的群落取樣，觀察白鼻症候群病原真菌的散播。

蝙蝠每年春季由冬眠中醒來，專家們便用拭子來檢查有無該真菌存在。

目前雖未傳出該病症可見跡象，但證實已查到那種真菌，意味它可能在接下來幾年影響到加州25種蝙蝠，與全國其他地區可見到的重傷害現象可資對映。

接下來的觀察、監測，對於了解這種危害以及可能採取的管理策略，都很重要；與此同時，CDFW敦促民眾不要去處理任何野生動物，尤其是看似染病或病死的蝙蝠。若看到蝙蝠行為異常，例如在冬季還在飛、還在活動，應向野生部門官員通報，協助追蹤真菌的散播。

加州

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