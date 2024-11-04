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Nvidia擬將實體AI引進醫院

編譯林聰毅／綜合外電
美國人工智慧（AI）巨擘輝達（Nvidia）擬將實體AI引進醫院，使整間醫院變成一部AI。（路透）
美國人工智慧（AI）巨擘輝達（Nvidia）擬將實體AI引進醫院，使整間醫院變成一部AI。（路透）

輝達（Nvidia）正在深入醫療保健領域，這家科技巨頭的雄心壯志是要將人工智慧（AI）引進醫院的各個部門。

輝達已在包括虛擬護理和藥物開發在內的數位健康和生技等領域進行多項投資，並且建立合作夥伴關係。

輝達醫療保健副總裁鮑威爾說，在過去兩年大規模開發大型語言模型後，下一波AI將把醫療設備變成機器人。她對Business Insider說：「這種實體AI即將到來，整間醫院都將變成一部AI。」

鮑威爾表示，實體AI是指「能夠感知、理解現實世界並與之互動的模型」。她並表示，在醫療保健領域，下一波浪潮有無數的應用。醫療保健產業需要「數年」時間才能完全接受實體AI浪潮，但隨著該產業已採用實體AI的關鍵元件，這種轉變可能比想像中更快到來。

鮑威爾解釋說，這些實體AI系統基本上需要三台電腦協同工作，一台用於訓練AI，另一台用於在數位空間中模擬實體世界，亦即所謂的「數位雙胞胎」（digital twin），第三台則用來操作機器人。

她表示，醫院也可以利用這些數位雙胞胎來訓練臨床醫生，例如讓醫生先在虛擬手術室中學習如何開刀。但她說，輝達認為機器人的用途遠遠超越手術室的範圍，還包括監測病房裡的病人是否跌倒，或是為他們送上新鮮的床單。

鮑威爾說，輝達不想成為一家醫療保健公司，也不會收購另一家醫療保健公司。但在數位健康領域，這位AI巨人正在以資金和技術支持許多新創公司。

AI 輝達 投資

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