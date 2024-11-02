真的破產了 美國TGI Friday's餐館2日聲請破產保護

美國休閒連鎖餐廳業者TGI Friday's（星期五餐廳）2日正式聲請破產保護。（網路圖片）

美國休閒連鎖餐廳TGI Friday's（星期五餐廳）2日在德州 聲請破產 保護。由於消費者愈來愈謹慎開銷，外食的選擇更加挑剔，或是改到出餐更快的競爭對手餐廳用餐，TGI Friday's終於難敵營運壓力走向破產。

TGI Friday's在聲請破產保護的文件中指出，公司的資產介於1億到5億美元之間，負債也在1億到5億美元之間。

彭博資訊大約兩周前報導，TGI Friday's當時正在尋求融資，評估可能有的各種選擇，希望一旦公司依據破產法第11章聲請破產保護後，重整過程中能夠持續有資金協助餐廳繼續經營。

彭博指出，TGI Friday's是休閒餐飲業尋求法院保護的最新受害者，這類型的餐飲業近來面臨Chipotle等業者的競爭，經營相當因難。另外，平價的連鎖餐廳也感受到衝擊，消費者因為高住房成本、高通膨，手頭愈來愈緊，為了省錢需要在家煮食而放棄外食。

今年在TGI Friday's之前，義式連鎖餐廳Bucca di Beppo、墨西哥 塔可餅連鎖餐廳Rubio's Coastal Grill、墨西哥料理連鎖餐廳Tijuana Flats也都已聲請破產保護。最近度過破產保護的Red Lobster，在找到新的主人後，9月得到法院許可脫離破產保護，寄望營運反彈。