擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄

移民律師界表示，愈來愈多富裕美國人尋求第二本護照或者海外長期居住的需求。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

移民 律師界表示，愈來愈多富裕美國人正計畫5日選舉後離開美國，很多人生怕這次美國大選不論是賀錦麗還是川普當選，政治及社會都會動盪不安；業界表示，他們的委託人裡，家族企業及高淨值人家尋求第二本護照或者海外長期居住的需求，都創下紀錄。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，財富顧問界指出，雖說選舉後放話移居海外很常見，但這次很多富人已付諸行動。提供富人國際移民建議的「韓利合夥人」(Henley & Partners)私人客戶群主任沃列克(Dominic Volek)表示，現在瞧見的移民需求前所未見。

沃列克表示，富裕美國人目前成為公司最大的客戶，這是史上首度，占公司生意的二成，比其他國家人士都要多，打算搬去海外的國人數目，過去一年至少增加30%。

國際稅務及移民機構「列斯皮潤斯聯合」 (Lesperance and Associates)執行合夥人列斯皮潤斯表示，聘請他規畫、準備移居海外的美國人，過去一年數目增為三倍。

提供建議供富人移民的阿爾頓資本(Arton Capital)調查指出，53%美國百萬富翁表示，選舉之後更可能離開美國，無論由誰勝選；年紀較輕的百萬身價人士最可能離開，18到29歲的百萬富翁有64%表示，「極有興趣」透過投資 取得居住權的金牌簽證 ，搬去海外。

超有錢人愈來愈認為，只擁有一個國家的公民身分，等於把個人及財務的風險集中起來；一如他們把投資多元化，現在他們正在打造「護照組合」以規避國家風險。其他人則尋求一本非美國護照，以備他們到一些仇視美國的危險國家或地區所用。

只是目前選舉及政治大環境已推升富裕美國人考量移居海外的備胎計畫。列斯皮潤斯表示，過去30多年，他的美國客戶主要是出於繳稅理由，而有興趣搬到海外，現在則是政治及害怕暴力，5日的選舉更讓客戶的畏懼急劇升高。