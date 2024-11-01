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愛達荷區域公衛部門 決定不再提供新冠疫苗 原因是？

世界新聞網何卓賢／即時報導
新冠疫苗補強劑示意圖。(美聯社)
新冠疫苗補強劑示意圖。(美聯社)

愛達荷州一個區域公共衛生部門的董事會在投票後決定，不再為其管轄範圍內的六個縣的居民提供新冠疫苗

美聯社報導，愛達荷州的西南地區健康部(Southwest District Health)因此成為了全國首個不再提供新冠疫苗的政府部門。

全國縣市健康官員協會(National Association of County and City Health Officials)的政府和公衛事務負責人卡薩羅蒂(Adriane Casalotti)表示，「我沒聽說還有其他地方發生這樣的事情。」她表示，過去有健康部門因為成本問題或者民眾需求不足的原因停止供應疫苗，但從來沒有過「因為醫療產品本身」。

該區域的民眾疫苗需求逐年下降，從2021年的1601支，下降到今年的64支。不僅是新冠疫苗，民眾對於其它疫苗需求也低——愛達荷州擁有全國最高的兒童疫苗接種豁免率。結果就是，去年，愛達荷州西南地區健康部管轄區域出現罕見的麻疹爆發，10人感染。

10月22日，西南地區健康部董事會以4比3票通過了施打疫苗禁令，不顧部門醫療主席的反對。贊成禁打疫苗的人中，包括高調公開反對過新冠疫苗的人，比如德州心臟病醫生麥卡洛(Peter McCullough)，此人曾經售賣含有伊維菌素(ivermectin)和羥氯喹(hydroxychloroquine)的「傳染病應急包」。

贊成疫苗禁令的董事會成員表示，有需要的居民也可到別地打疫苗，並且認為接受疫苗等同不顧生命安全；反對疫苗禁令的公衛人員則表示，那些無家可歸者，以及住在長照機構的人，並無其他接種疫苗的途徑。

愛達荷州的公衛官員仍然建議民眾打新冠疫苗，一名州府發言人則拒絕評論「區域公衛部門的工作內容」，但提出沒有保險的人仍然可以在社區健康中心接種新冠疫苗。

疫苗 愛達荷州 心臟病

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