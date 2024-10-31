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供貨台灣遭中國制裁 美無人機公司電池供應鏈受衝擊

中央社華盛頓30日綜合外電報導
美國上月批准提供台灣最多5億6700萬美元軍援後，中國外交部本月稍早宣布對斯凱迪奧（Skydio）等3家美國軍工企業及10名高階管理人員實施制裁。（Skydio官網）
美國上月批准提供台灣最多5億6700萬美元軍援後，中國外交部本月稍早宣布對斯凱迪奧（Skydio）等3家美國軍工企業及10名高階管理人員實施制裁。（Skydio官網）

向台灣政府與烏克蘭軍供貨的美國無人機製造商斯凱迪奧公司表示，中國本月稍早祭出的制裁將妨礙其電池供應鏈數個月，並稱北京此舉是為了加深世界對中國無人機廠商的依賴。

法新社報導，美國上月批准提供台灣最多5億6700萬美元軍援後，中國外交部本月稍早宣布對斯凱迪奧（Skydio）等3家美國軍工企業及10名高階管理人員實施制裁。

斯凱迪奧今天指出，中國制裁是針對它「向台灣銷售無人機，我們今日在台唯一客戶是消防署」。

不過斯凱迪奧提到，北京這麼做也是為了賦予中國企業優勢，增進自身利益。

斯凱迪奧執行長布里（Adam Bry）在公司網站發布消息說：「這項舉措表明，中國政府會把供應鏈當作武器，好將他們的利益置於我們的利益之上。」

布里也是受到中國制裁的高階管理人員，他表示：「這是試圖消滅美國頂尖無人機公司，並加深世界對中國無人機供應商的依賴。」

布里表示由於制裁，斯凱迪奧無人機電池未來幾個月供應量將減少，因為這項關鍵零件來自中國。

根據布里，斯凱迪奧尋找替代供應商時，必須「採取每架無人機配給1顆電池的極端手段」。

他還說：「我們遭到制裁，是因我們是中國以外最大的無人機公司，且為有利我們國安的重要客戶提供服務。」

巴黎智庫「蒙田研究所」（Montaigne Institute）政策分析家杜懋之（Mathieu Duchatel）在社群媒體X平台發文指出，中國制裁措施引起「供應鏈危機，這是用以支持自身產業及俄羅斯」。

供應鏈 社群媒體 烏克蘭

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