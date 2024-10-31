禁止中國人擁有美國農地定義如何畫分 引發爭議

圖為兩位美國農民在農場交談。美聯社

華爾街日報31日報導，土地儲備投資 公司「和頓國際集團」(Walton Global)從2018年以來在中國設立四間辦事處，去年被聯邦農業部 列為持有美國農地數量最多的前五名中國地主之一，但「和頓國際集團」提出訴願要求農業部重新歸類，上個月已順利獲准，名下美國農地改成由其他國籍的投資人持有。

和頓集團指出，由於農業部登記錯誤，絕大多數集團土地被認為是中國投資人持有。

今年選舉期間，以經濟理由或國安考量禁止中國人持有美國農地成為熱門話題。根據市場調查機構AdImpact統計，2024年選舉期間，民主黨與共和黨合計花費800多萬元，針對禁止中國人持有農地推出廣告文宣。

不過，某些被點名的企業如今紛紛提出駁斥，凸顯聯邦政府對於禁止中國人持有農地缺乏監督機制。「中國持有」(owned by China)如何定義、哪些資產被中國擁有將對美國不利、哪些土地算是靠近軍事設施，各方看法不一。

經營土地開發買賣的和頓集團指出，旗下擁有的14筆土地有某些中國投資，土地距離軍事基地15哩之內，其中有兩筆土地靠近美國總統經常使用的馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)。集團發言人說，集團兩筆靠近軍事基地雖然中國持份超過九成，但沒被列入土地美國農業部(USDA)資料庫裡，因為土地並不是被歸類為農業用地。

和頓國際執行長杜賀提(Bill Doherty)受訪說：「我們在中國做生意，對於在中國做生意引以為榮。」但他表示：「公司是由我和我的家人持有，我肯定不是中國人。」

「和頓國際集團」是由杜賀提的父母於1979年創立，目前企業總部位於亞利桑納州；最早從事土地交易是在於加拿大亞伯達省卡加利市(Calgary)，1992年成立香港辦公室。

和頓集團在微信 的文宣內容裡，介紹科羅拉多泉市(Colorado Springs)建案時提到城市裡有許多體育設施，還有軍事基地，包括北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)、美國太空軍(U.S. Space Force)及美國北方司令部(U.S. Northern Command)。

杜賀提在訪問中說，文宣當中提到軍事設施是因為這些地點有就業機會。不過，美國國安官員則說，中國政府可能鼓勵中國公民在軍事基地附近設法監視或蒐集情資。

美國規模最大豬肉生產商「史密斯菲爾德食品公司」(Smithfield Foods)2013年由中國企業收購。根據農業部資料，「史密斯菲爾德食品公司」在美國擁有14萬逾英畝土地。史密斯菲爾德執行長已對中國持份威脅美國食品供應提出訴願，理由是中國入股其實對公司成長有益。