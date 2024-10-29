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美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊

中央社科羅拉多州利特敦28日綜合外電報導

美國能源情報署（EIA）數據顯示，西部大部分地區持續的乾旱已使美國今年迄今的水力發電量降至23年來最低。可調度的潔淨能源減少，意味化石燃料使用可能增加。

路透報導，再生能源發電量攀升使美國今年的潔淨能源總產量創下新高，水力發電量的下降因此在一定程度上被遮蔽。

然而，水壩發電量的減少限制了可調度的潔淨能源供應，這意味著電力供應商不得不使用創紀錄的天然氣來滿足系統需求。

水壩、核電廠和地熱區是可調度潔淨能源的主要來源，能迅速調整輸出來平衡電力需求。天然氣與煤炭發電也是可調度電力來源，當潔淨能源不足以滿足需求時，電網營運商就會使用燃氣或燃煤發電。

在水壩發電量下降的同時，美國電力需求正因為資料中心、企業和家庭用電量增加而攀升，迫使電力公用事業提高化石燃料使用量來滿足消費需求。

可調度電力在美國電網系統中扮演重要角色，即使再生能源供應創下新高，若水力發電量進一步減少，化石燃料的使用將會隨之增加。

能源情報署數據顯示，美國今年前8個月的水力發電量171.046太瓦時（TWh），相較去年同期下降3%，是自2001年以來的新低。

水力發電量減少導致這種發電來源在美國發電組合中的占比下降。根據能源智庫Ember，從今年1月至9月，美國水力發電占總發電量的5.2%，創下歷史新低。相比之下，2015年至2023年同期的平均占比為6.5%。

如果美國西部的乾旱持續惡化，可調度的潔淨能源可能會進一步下降，屆時可能會需要使用更多化石燃料來平衡電力需求。

天然氣

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