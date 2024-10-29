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最高法院推翻墮胎權判例前 這州已有流產婦女被捕關2年

記者顏伶如／即時報導
最高法院外爭取墮胎權的維權團體。（路透）
最高法院外爭取墮胎權的維權團體。（路透）

華盛頓郵報29日報導，早在最高法院2022年推翻保護墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之前，不管在紅州或藍州就有檢察官援引跟墮胎無關的州法起訴婦女，例如虐待兒童、甚至殺人罪；內華達州居民弗拉瑟爾(Patience Frazier)流產後，2018年被捕並以殺人罪遭移送法辦，關押約兩年才獲釋。

2018年5月，26歲的弗拉瑟爾發現重裝警察上門，原以為男友涉毒遭查緝，但女警卻詢問「艾伯」(Abel)。弗拉瑟爾當月稍早在臉書(Facebook)描述流產心路歷程，向來不及長大的兒子「艾伯」道歉。根據法院紀錄，弗拉瑟爾發文寫道「心靈受創且非常害怕」、「不知所措」。

員警隨身攝影機畫面紀錄顯示，女警米契姆(Jac Mitcham)詢問為何對失去兒子感到抱歉，弗拉瑟爾回答：「我流產了，為什麼你們因為我流產而跑來這裡？」米契姆質疑為何流產後沒打911電話報警，育有三個孩子的弗拉瑟爾解釋車子壞了、找不到人幫忙看孩子。米契姆跟弗拉瑟爾原本就相識，兩人孩子都由同一名保母照顧。

弗拉瑟爾遭起訴法源來自內華達州1911年限制墮胎州法，附加條文中將使用藥物導致妊娠終止歸類為殺人罪(manslaughter)。

報導指出，墮胎爭議除了胚胎(fetus)與嬰兒(baby)在地方司法系統如何區分，還有流產(miscarriage)與墮胎(abortion)差別何在，最終裁量權通常落在一名法官身上。

根據檢警調查，收據紀錄顯示，弗拉瑟爾2018年3月9日向一家健康食品商店購買肉桂膠囊，因為她上網搜尋得知每天服用2000毫克肉桂粉能夠達到終止妊娠的效果。後來一個月期間，她每天服用4000克肉桂膠囊。但多名醫學專家後來在法庭作證指出，並無證據足以證明肉桂對妊娠造成任何影響。

弗拉瑟爾在家中流產，但米契姆認定嬰兒產下時仍活著，推斷弗拉瑟爾涉嫌謀殺。法醫作證時說，解剖結果無跡象顯示胚胎活產，妊娠於28周至32周間終止，胚胎死因無法確認。

弗拉瑟爾面臨30個月至8年有期徒刑，關押於拘留所。擔任辯護律師長達40年的費茲西蒙斯(Laura FitzSimmons)協助下，弗拉瑟爾2021年6月獲法官以證據不足為由撤銷罪名。

墮胎 內華達州 華盛頓郵報

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