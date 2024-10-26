我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

MLB／弗里曼寫世界大賽紀錄 曾經歷兒子重症 許願被三振3億次

115歲、目睹2次大戰…全美最高齡人瑞 睡夢中辭世

記者張聲肇／即時報導
7月25日才歡度115歲生日的美國最高齡人瑞伊莉莎白‧法蘭西斯(Elizabeth Francis)22日在睡夢中安詳過世。(LongeviQuest)
7月25日才歡度115歲生日的美國最高齡人瑞伊莉莎白‧法蘭西斯(Elizabeth Francis)22日在睡夢中安詳過世。(LongeviQuest)

7月25日才歡度115歲生日的美國最高齡人瑞伊莉莎白．法蘭西斯(Elizabeth Francis)22日在德州休士頓睡夢中安詳過世。

負責照顧她的69歲外孫女哈瑞森(Ethel Harrison)23日對ABC新聞台記者說，外婆在家人陪伴下安然辭世。

哈瑞森說外婆「對每個人都很有愛心。」「她更敬愛上帝，信仰非常堅強。她一向都很開朗，逢人就問『你好嗎？』、『你還好吧？』她的個性就是這樣。」

「她向來都說，要人家怎麼對待你，你就怎麼對待別人，這句話成為她的座右銘。」

全球人瑞資料網站LongeviQuest顯示，伊莉莎白．法蘭西斯生前是美國最高齡、全球第三高壽人瑞，一輩子大多數時間在德州休士頓度過。

伊莉莎白．法蘭西斯1909年出生於路易斯安那州聖瑪麗教區，一生經歷了許多事情。她目睹20位總統、兩次世界大戰、種族隔離社會和民權運動。

今年，在法蘭西斯115歲生日之際，她收到前總統歐巴馬夫婦的賀信，讚揚她的貢獻和她所經歷的歷史。

去年歡度114歲誕辰時，對ABC休士頓地方台KTRK-TV說，她雖然年紀很大，心裡卻感到很年輕。「我很年輕，很年輕，你看嘛，像一隻小嫩雞。」她的長壽秘訣是不喝酒，不抽菸，但「什麼都吃。」

外孫女哈瑞森說，外婆吃自己種的菜，三餐都在家吃，不吃外邊的快餐。「你只要到她家，不管星期幾，她都在做飯。因此，我想，這也跟她長壽很有關--她那麼照顧自己的身體，等等。」

去年，她96歲的女兒威廉斯(Dorothy Williams)說，上天賜福，媽媽活到114歲，真讓人「難以相信」，「因為她是我們最棒的母親和外婆，她是我們家族的骨幹。」法蘭西斯的姐姐江森也活到106歲，2011年過世。

這位人瑞看過自己五代同堂：女兒，三個孫輩，五個曾孫，四個玄孫。她還健在時，女兒威廉斯是上有父母在世的全球最高齡人瑞。

伊莉莎白．法蘭西斯去世後，美國最高齡人瑞是現年114歲的賓州居民懷海德(Naomi Whitehead)。

休士頓 德州 三高

上一則

生物韌性走下坡 40歲的人開始變老…

下一則

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

延伸閱讀

南北卡亞太裔聯合商會 攜手杜倫促經濟發展

南北卡亞太裔聯合商會 攜手杜倫促經濟發展
訪立訊和藍思 蘋果營運長：會繼續在中國投資

訪立訊和藍思 蘋果營運長：會繼續在中國投資
前模特兒控川普曾性騷擾 與性罪犯艾普斯坦哥倆好

前模特兒控川普曾性騷擾 與性罪犯艾普斯坦哥倆好
暗示11月降1碼機率高 Fed三把手：美目前軟著陸形勢良好

暗示11月降1碼機率高 Fed三把手：美目前軟著陸形勢良好

熱門新聞

半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
密西西比州列星頓發生槍擊案，至少3人死亡、8人受傷。美聯社

密西西比州校園驚傳槍響 釀3死8傷

2024-10-19 15:51
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
長久以來「被收養者應該感恩」的說法在美國收養相關機構流行，如今有不少被收養者提出反對意見。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash/@guillaumedegermain)

華女14個月大時被收養 網上發聲：「要求被收養者感恩」很傷人

2024-10-20 09:48
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04

超人氣

更多 >
4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅