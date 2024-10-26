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華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

編譯周辰陽／即時報導
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華盛頓郵報26日獨家報導，根據前生意夥伴說法、法庭記錄和公司文件，南非出生的科技億萬富豪馬斯克在放棄學業與開啟創業生涯時，曾在美國非法工作。

華郵指出，馬斯克最近幾個月附和了共和黨總統候選人、前總統川普的說法，即「開放邊界」和無證移民正在摧毀美國，並將這些觀點向超過2億的「X」跟隨者傳播。但是，馬斯克沒有公開披露的過往是，他在成立Zip2公司時，並沒有合法的工作權。

Zip2於1999年以約3億美元出售，也是馬斯克入主特斯拉與創辦其他企業、成為全球首富跟美國最成功移民的墊腳石。不過，馬斯克1995年抵達加州巴洛阿圖（Palo Alto），打算在史丹佛大學攻讀研究生學位課程，卻從未就讀，而是在這家新創公司工作。

法律專家表示，離開學校讓馬斯克沒有留在美國的合法身分。前美國司法部移民訴訟律師佛雷斯科（Leon Fresco）說，即便沒有立即獲得報酬，外國學生也不能退學去創辦公司，「如果你做了任何有助於促進創收的事情，例如設計代碼或是試圖進行銷售，那你就有麻煩了」。

根據前生意夥伴的說法，馬斯克不受拘束的經營方針，很快就跟Zip2成為上市公司或進入高調合併的希望起衝突，這會讓公司受到美國證券交易委員會的審查。

根據報導，一家創投公司於1996年向馬斯克的公司注資300萬美元時，投資協議規定馬斯克、他的弟弟金巴爾和一名同事有45天取得合法工作身份，否則可以收回投資。

當時的Zip2董事會成員，後來成為執行長的普羅蒂昂（Derek Proudian）說，「他們的移民身份，不符合在美國合法受僱經營公司的要求」。他表示，投資人同意，「我們不希望我們的創始人遭到遣返」。

華郵指出，在馬斯克公開複述自己的移民故事中，從來沒承認曾在沒有合法身份的情況下工作。美國移民記錄通常不對公眾公開，因此難以獨立證實一個人的合法身分。

馬斯克、他的律師史皮羅（Alex Spiro）和馬斯克家族辦公室經理沒有回覆經電郵發出的置評請求。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

馬斯克 移民 投資

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