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遇到醫療問題 NASA太空人完成8個月任務返地球後住院

編譯周辰陽／即時報導
NASA發布照片顯示，俄羅斯太空人格雷本金（左起）、NASA太空人巴拉特、多米尼克和厄普斯25返回地球後，坐在SpaceX回收船MEGAN上的飛龍奮進號太空船內。歐新社
NASA發布照片顯示，俄羅斯太空人格雷本金（左起）、NASA太空人巴拉特、多米尼克和厄普斯25返回地球後，坐在SpaceX回收船MEGAN上的飛龍奮進號太空船內。歐新社

美國太空總署（NASA）表示，1名NASA太空人25日完成近8個月的國際太空站（ISS）任務返回地球後不久，因為未說明的健康問題而被空運到醫院。

路透等外電報導，SpaceX Crew-8任務團隊因波音公司星際飛船（Starliner）出現技術問題，以及颶風米爾頓（Hurricane Milton）的影響，延遲了2個月才返回地球。該名被送醫的太空人是任務4人團隊一員，NASA因為隱私原因而沒有透露姓名。

Crew-8團隊包含多米尼克（Matthew Dominick）、巴拉特（Michael Barratt）與厄普斯（Jeanette Epps）等3名美國太空人，以及俄羅斯太空人格雷本金（Alexander Grebenkin）。他們在太空中渡過235天，比常規的6個月ISS任務周期更長，也是SpaceX可重複使用的載人飛龍號太空船在軌道上最長的停留時間。

Crew-8團隊搭乘SpaceX載人飛龍號太空船，於美東時間25日凌晨3時29分在佛州近海濺落。

NASA最初表示，整個團隊出於謹慎起見，被送往醫療中心進行進一步評估，但沒有具體說明。NASA後來表示，是其中一名太空人遇到醫療問題，團隊已被空運到濺落地點附近的佛州彭薩科拉的一家醫院，團隊的3名成員已出院並返回休士頓，留院的一名太空人狀況穩定，作為預防措施接受觀察；NASA說，不會分享太空人狀況的性質。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）則在Telegram發布了一張俄國太空人格雷本金站立微笑的照片，並且寫到，「在太空任務和濺落之後，太空人亞歷山大．格雷本金感覺棒極了！」

太空人 NASA SpaceX

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