數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬

圖為機場員工推著一個輪椅。美聯社

有線電視新聞網(CNN)23日報導，聯邦調查發現，美國航空公司(American Airlines)多次觸犯保護殘障人士的聯邦法律，未對輪椅乘客提供必要協助，運輸部裁定罰款5000萬元。

根據運輸部與司法部 民權司聯合調查，美國航空在2019年至2023年之間，多次對殘障乘客做出嚴重觸犯法律的行為。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)對媒體說，數以千計的輪椅托運遭到美國航空不當處理或損壞，美國航空對於殘障乘客沒有提供必要協助，導致出現重大安全問題，讓消費者面臨極度不便。

布塔朱吉說，一名殘障乘客投訴時指出，美國航空的對待方式讓她覺得自己「就像一件行李而已」，後來再也不搭乘美國航空。

他指出：「底線就是，姑息對輪椅乘客搭機時遭遇不公對待的時代已經結束了。」

運輸部發表聲明表示，美國航空出現的問題並非特例，輪椅遭到不當處理或輪椅乘客沒有獲得妥當協助的投訴案例其實非常普遍。

聲明中說，運輸部正在調查其他航空公司的類似觸法情事。

美國航空將繳交2500萬罰款給財政部 ，另外2500萬元用來改善設施，減少輪椅遭到損壞，並且透過追蹤系統確認托運輪椅下落。2019年至2023年之間權益受損的殘障乘客也將獲得賠償。

美國航空發表聲明說，今年已經耗資1億7500萬元改善服務、基礎設備、員工訓練及添增新科技，從2022年以來對於輪椅及電動代步車(scooter)的托運已改善20%。