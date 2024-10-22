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美國貿易黑名單增列6中企 控涉支持伊巴軍事計畫

中央社台北22日電
商務部21日將26個實體列入貿易黑名單，其中包括6間中國公司。這些公司被指涉支持巴基斯坦和伊朗的武器和無人機開發計畫，及中國軍事現代化。（美聯社）
商務部21日將26個實體列入貿易黑名單，其中包括6間中國公司。這些公司被指涉支持巴基斯坦和伊朗的武器和無人機開發計畫，及中國軍事現代化。（美聯社）

商務部21日將26個實體列入貿易黑名單，其中包括6間中國公司。這些公司被指涉支持巴基斯坦和伊朗的武器和無人機開發計畫，及中國軍事現代化。

據法新社及南華早報報導，6間中國公司為北京摩詰創新科技股份有限公司、香港小豹電子有限公司、深圳蜻蜓供應鏈有限公司、帝泰科技（香港）、深圳市佳創偉業科技有限公司及L-Tong Electronic Technology。

商務部新增北京摩詰創新科技，原因為其採購美國原產航空模擬技術相關項目，以支持中國軍事現代化；小豹電子則因在最終使用確認（end-use check）期間，向商務部提供資訊時多次採取「拖延和迴避行為」，與其關係密切的深圳蜻蜓供應鏈有限公司也被列入名單。

其餘3間公司則因採購或試圖採購原產於美國的物品，用於伊朗的大規模殺傷性武器和無人機開發計畫而被列入黑名單。

商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）表示，將繼續斷絕那些試圖逃避管制並做出違反美國國家安全行為的實體。

此次新增的名單中還包含16間巴基斯坦、3間阿拉伯聯合大公國及1間來自埃及的實體公司。其中，巴基斯坦有9個實體被指控為擔任已列入黑名單的先進工程研究組織的幌子企業（front-company，又稱掩護公司）和採購代理。

商務部表示，阿拉伯聯合大公國的3個實體與埃及的1個實體，據說已取得或試圖取得美國零件，以避免俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後施加的制裁。

此外，商務部同時將兩間公司從清單中除名，包括加拿大的網路設備公司Sandvine及中國的合肥寶龍達信息技術公司，該部門表示該公司已經解散。

合肥寶龍達信息技術公司，總部位於安徽省，是電腦零件製造商，因涉嫌協助強迫勞動新疆維吾爾自治區的維吾爾人和其他穆斯林少數族群，在2020年被列入名單中。

商務部 伊朗 供應鏈

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