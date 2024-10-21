海軍戰機訓練時墜毀 2女飛官殉職

海軍飛行員賽琳娜·威爾曼上尉(左)與電戰官琳賽·埃文斯少校(右)，本月15日駕駛EA-18G電戰攻擊機在華盛頓州進行例飛訓練，不幸墜機殉職。(美聯社)

海軍兩名女飛官在中東服役返國後，日前在華盛頓州 進行飛行訓練時，不幸發生墜機意外，海軍21日證實兩人不幸殉職。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，暱稱為「電擊者」的海軍第130電戰攻擊中隊(Electronic Attack Squadron 130，Zappers)指揮官沃伯頓(Timothy Warburton)中校21日發布聲明，證實兩名女飛官殉職的不幸消息：「我們懷著沉重心情證實失去兩名敬愛電擊者隊員的消息。」並補充道：「我們當前首要任務就是照顧殉職飛行員家屬，並維護我們水手與船員權益，也要感謝尋獲遺體的合作單位。」

報導指出，前座飛行員賽琳娜·威爾曼(Serena N. Wileman)上尉與後座電戰官琳賽·埃文斯(Lyndsay P. Evans)少校，本月15日駕駛EA-18G「咆哮者」電戰攻擊機，從惠德比島(Whidbey Island)海軍航空站起飛，進行例行訓練。

不料當天下午3時23分左右，突然在華盛頓東北部墜毀，隨後搜救人員在雷尼爾峰(Mount Rainier)東邊山坡發現飛機殘骸，兩名飛行員不幸喪命。

根據海軍官員透露，殉職的兩名女飛官年齡同為31歲，都來自加州 ，隸屬於第三航空聯隊，而且最近才隨著艾森豪號航空母艦(USS Dwight D. Eisenhower)結束在中東紅海為期九個月的戰鬥巡弋任務，返國後駐紮在惠德比島。

兩位女飛官服役期間，曾參與各項極具挑戰的戰鬥任務，且表現優異，第三聯隊指揮官斯科特(Marvin Scott)上校發表聲明，強調埃文斯與威爾曼是「兩位技術精湛且榮獲戰鬥勳章的飛行員」。

美國海軍第二航艦戰鬥群(Carrier Strike Group Two)與第三航空聯隊(Carrier Air Wing 3)發表聯合聲明表示：「她們不單只是名字與軍銜，也是開創者與女性榜樣，她們的影響讓飛行甲板等處服役的無數同袍深受感召。」