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日軍無法破解的「納瓦霍譯碼員」二戰老兵 107歲辭世

記者顏伶如／即時報導
「納瓦霍譯碼員」金塞爾(John Kinsel Sr.)。(美聯社)
「納瓦霍譯碼員」金塞爾(John Kinsel Sr.)。(美聯社)

二戰初期，盟軍之間通訊經常遭到日軍破解，美軍找來納瓦霍部落(Navajo)原住民擔任譯碼員，因為納瓦霍母語複雜且沒有文字，只能透過口語相傳，外人幾乎無法學習。美軍取得戰爭勝利，「納瓦霍譯碼員」(Navajo Code Talkers)功不可沒。隨著時間過去，「納瓦霍譯碼員」逐漸殞落，合眾國際社(UPI)報導，倖存之一的金塞爾(John Kinsel Sr.)19日過世，享嵩壽107歲。

根據報導，納瓦霍部落與美軍陸戰隊均證實金塞爾過世的消息。美國海軍研究所(U.S. Navy Institute)20日在社群媒體X發文悼念金塞爾。

納瓦霍部落酋長奈葛倫(Buu Nygren)發表聲明說，身為陸戰隊成員的金塞爾，在最可怕的環境底下展現勇敢及無私精神，為所有人民而戰，擔任「納瓦霍譯碼員」執行最偉大的任務。聲明中說，金塞爾與陸戰隊同袍一起為美國作戰，在戰爭期間保護納瓦霍族。

報導指出，金塞爾的兒子朗納德‧金塞爾(Ronald Kinsel)向奈葛倫通知父親已於19日凌晨在睡夢中離世的消息。

朗納德‧金塞爾發表聲明說，父親的人生過得長壽、圓滿且有豐功偉業，與其他「納瓦霍譯碼員」一同改變了歷史，將永遠被世人銘記在心，「我將繼續宣揚他的傳奇故事與偉大精神」。

第二次世界大戰期間，美軍陸戰隊(U.S. Marines)每一次出擊都有大約400名「納瓦霍譯碼員」參與行動，用納瓦霍母語傳遞訊息。美國海軍指出，日軍從來不曾破解納瓦霍母語譯碼。

根據國會圖書館(Library of Congress, LOC)網站公布的2003年訪談紀錄，出生於亞利桑納州魯卡丘凱(Lukachukai)的金塞爾，1942年10月至1946年1月間在陸戰隊服役，參加過關島布干維爾(Bougainville)戰役及硫磺島(Iwo Jima)戰役。

「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)指出，金塞爾過世之後，當年的「納瓦霍譯碼員」僅剩兩名依然在世：麥唐諾(Peter McDonald)、畢蓋(Thomas H. Begay)。

原住民 亞利桑納州 社群媒體

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