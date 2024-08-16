沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

全美有31州及華府爆發黃瓜遭沙門氏菌(salmonella)感染事件，造成至少449人病倒，其中125人嚴重腹瀉、嘔吐、發燒，必須住院治療。(美聯社)

全美有31州及華府爆發黃瓜遭沙門氏菌(salmonella)感染事件，聯邦疾病防治中心(CDC )15日表示，遭感染的黃瓜雖已全數回收，但仍造成至少449人病倒，其中125人嚴重腹瀉、嘔吐、發燒，必須住院治療。

CDC表示，這次出問題的黃瓜來自佛州 兩家廠商─波因頓海灘(Boynton Beach )的貝德諾種植公司(Bedner Growers, Inc.)以及波卡拉頓(Boca Raton)的湯瑪斯農產品公司(Thomas Produce Company)，所夾帶的病毒株引發了兩波群聚感染。這兩個農場已不再種植黃瓜，本季的作物也不收成。

聯邦食品藥物管理局(FDA )6月曾下令回收一批5月17日到21日間配銷到14州的黃瓜。

因黃瓜感染沙門氏菌病例最多的三個州是紐約、賓州和佛州，都超過50人；其次為麻州、維吉尼亞、北卡和喬治亞，人數各在21到49之間；新澤西、田納西、南卡各有11到20人感染。CDC說，實際感染人數可能比目前統計還要多。

首批回收令6月1日發布，因賓州農業局從佛州德爾瑞(Delray)新開始農產批發公司(Fresh Start Produce Sales Inc.)的黃瓜樣品驗出沙門氏菌。這批問題黃瓜已流入阿拉巴馬等14州的市場。FDA仍在檢測這批黃瓜是否和目前仍在流行的群聚感染有關連，並呼籲消費者向零售商查詢，出售的黃瓜是否來自佛州這家公司。

FDA指出，沙門氏菌對幼兒、病患、老年人以及免疫系統弱化的人，都可能導致嚴重症狀甚至死亡。

感染沙門桿菌的症狀包括腹瀉出血、腹瀉三天仍未改善；腹瀉、發燒超過102℉；過度嘔吐，尤其吐到連開水都無法吞嚥；脫水跡象如口乾喉燥、頻尿、站起來感到頭暈；腹部痙攣。這些症狀通常在感染後六小時和六天之間出現，四至七天會自動痊癒，但五歲以下兒童和64歲以上長者，症狀可能更嚴重，甚至需要住院。