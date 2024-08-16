名校敲門磚？30萬高中生參加…AMC網路洩題 學生家長憤怒

參加AMC有助於申請麻省理工學院等一流名校。（本報檔案照）

已有74年歷史的全美最知名數學競賽「美國數學競賽」（American Mathematics Competitions，AMC）爆出網路洩題事件；許多為參加比賽準備經年的學生和家長憤怒不安，擔心誠實應試成績反而不如作弊來得高，敦促主辦方加強控管。

參與考試者表示，有關AMC作弊傳言已有幾年，上個學年情況最嚴重。負責AMC競賽的美國數學協會（Mathematical Association of America）發言人證實，比賽各個級別「全部考試內容」都可以在學生參加考試前幾小時或前幾天在網路取得。其中一個原因是，美國和國外考試網站會提前收到考題，讓監考人員有時間將考題列印出來供現場應試者使用。

網路洩題事件發生後，美國數學協會已取消部分學生資格，並增加受邀參加後續比賽的人數，涵蓋可能因他人作弊而被淘汰的學生。

每年有逾30萬名高中生參加AMC首輪選擇題測驗；數千名表現優異學生會受邀參加更高級別考試，然後約600名學生參加全國數學奧林匹克競賽。全國數學排名前6名學生將代表美國參加國際比賽；今夏，美國隊第9次獲得國際數學奧林匹克競賽（Mathematical Olympiad）冠軍。

最近傳出的網路洩題事件，被認為是美國升大學激烈競爭「副產品」。因為學生有強烈動機在AMC取得好成績；包括加州 理工學院、麻省理工學院和匹茲堡卡內基美隆大學，都明確要求學生申請時提供AMC分數。

佛州 布勞沃德郡（Broward County）首席數學教練桑托斯(Radleigh Santos) 表示：「人們越認為某特定考試能在大學入學占一席之地，風險和作弊可能性越大。」

華爾街 日報報導，劉宏（Hong Liu，音譯）的兒子曾代表美國參加國際數學奧林比克競賽，目前在麻省理工學院就讀；劉宏和其他家長最近在AMC測試開始前，偵察網路洩題情況，以了解問題有多嚴重。除了發現有些考題和答案可以在網路上找到並免費使用外，還有賣家以幾百元價格兜售美國數學奧林匹克考題；家長們已向考試主辦方表達擔憂。