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賀錦麗將頒布經濟綱領 首重減輕人民經濟負擔

中央社華盛頓16日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗。路透
民主黨總統候選人賀錦麗。路透

民主黨總統候選人賀錦麗的幕僚與顧問表示，賀錦麗的經濟綱領將著重降低食品雜貨、住房與醫療保險的消費成本，並加強子女稅務抵免，至於在關稅和稅務政策方面，將與共和黨總統候選人川普形成鮮明對比。

路透社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天將在北卡羅來納州發表演說，預料她將公布經濟政策的若干細節，將會觸及降低生活成本與「哄抬物價」問題，凸顯今年大選的選民相當重視物價問題。

路透社報導，賀錦麗的顧問指出，距離總統大選選舉日所剩不到90天，她的經濟綱領將緊密呈現總統拜登（Joe Biden）的經濟政綱，並致力於迎合中產階級，而競選團隊將格外留意，搖擺州選民喜好的政策牛肉。

川普（Donald Trump）陣營一直思索針對中產階級家庭的新減稅政策，而川普提出的小費免課稅政見，上週賀錦麗在拉斯維加斯也跟進。

美國民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和同僚今年稍早再度提出法案，旨在禁止哄抬物價，並讓聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）與各州能夠明令禁止過度漲價的行徑。

除了關注消費者物價，不具名的賀錦麗顧問告訴路透社，賀錦麗也相當關心「受薪家庭的生計，尤其是還得撫養小孩的受薪家庭」。

這名顧問表示，賀錦麗也是兒童稅額抵扣（child tax credit）的倡議者，這項政策可望減輕低收入家庭的稅務負擔，「她將力挺這項政策」。

至於在住房方面，賀錦麗將力推削減租屋和買房成本的計畫，包括闢建更多價格實惠的住宅，並興建氣候韌性社區。

有關於稅務與關稅政策，賀錦麗將與川普形成鮮明對比，並維持拜登的承諾，也就是不對年收入40萬美元或以下的民眾加稅。

而川普則是刪減企業稅的稅率從35%降至21%，並執行其他預定明年到期的減稅措施。

賀錦麗 川普 拜登

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